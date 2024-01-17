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Главная Прогнозы Наполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Сергея Ковальчука

Наполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Сергея Ковальчука

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Наполи - Фиорентина прогноз
Наполи Наполи
Суперкубок Италии 18 янв 2024, 14:00 Наполи - Фиорентина
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Италия, Riyadh, Al-Awwal Park
Фиорентина Фиорентина
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.82
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Италия пошла по примеру Испании, сделав мини-турнир из национального суперкубка, здесь в первом полуфинале сойдутся Наполи – Фиорентина прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Наполи

Неаполитанцы и близко не похожи на свою версию прошлого сезона, клуб уже сменил одного тренера, не за горами и еще одна отставка. Плохо идут дела в Серии А, там команда только восьмая, хотя отставание от первого квартета рабочее, всего три очка. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Салернитану – 2:1, решающий мяч был забит только на 90+6 минуте, так Наполи прервал серию из четырех матчей без побед во всех турнирах. Из-за травм не сыграют Мерет, Натан и Оливера, вызваны в сборные Осимхен и Ангисса. Суперкубок Италии выглядит единственной возможностью взять трофей, трудно поверить, что команда способна взять Лигу Чемпионов.

Фиорентина

У «фиалок» сезон складывается неплохо, команда идет четвертой в Серии А, выиграла свою группу Лиги конференций, а также пробилась в полуфинал Кубка Италии. Главной выглядит цель попасть в Лигу Чемпионов, хотя не мешало бы и какой-то трофей прихватить, подойдет даже Суперкубок Италии. В последнем туре чемпионата Фиорентина спаслась от поражения дома со скромным Удинезе – 2:2. У Кастровили, Додо и Гонсалеса были травмы, а Куаме вызван в сборную.

История очных противостояний

Соперники уже играли между собой в этом сезоне, тогда Наполи уступи дома со счетом 1:3, встреча прошла в рамках Серии А.

Прогноз на матч Наполи – Фиорентина

Итальянские клубы тоже решили заработать, ведь матчи Суперкубка проходят в Саудовской Аравии, а это значит, что преимущество своего поля можно сразу отбросить. Изначально неаполитанцы котировались фаворитами, но сейчас соперникам дают примерно равные шансы на успех. Мы считаем здесь проходимой ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.82
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