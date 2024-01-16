Египет – Гана прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.2 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций команда Египта сыграет против команды Ганы. Обе команды не смогли победить в первом туре, а значит теперь для них очень важно добывать три балла в очном противостоянии. Игра пройдет 18 января 2024 года.

Египет

В игре первого тура египетская команда лишь чудом не смогла обыграть скромный Мозамбик. Встреча завершилась со счетом 2:2 и отыграться египтянам удалось благодаря пенальти в компенсированное время. По ходу матча Египет имел преимущество по всем показателям, но не смог обыграть скромного соперника.

В последних пяти матчах Египет ни разу не проиграл при трех победах. В ворота соперников египтяне забили 13 голов.

Гана

Эта сборная переживает определенно серьезный кризис и в первом туре это стало еще более очевидным. На старте турнира Гана играла против Кабо-Верде и уступила со счетом 1:2.

Теперь же Гане нужно срочно набирать очки, ведь в случае поражения команда останется за бортом плей-офф и игра третьего тура станет для них формальностью.

В последних пяти матчах во всех турнирах Гана добыла лишь одну победу при трех поражениях.

История противостояния

Последний раз Гана обыгрывала Египет в 2013 году, после чего египтяне добыли три победы и раз сыграли вничью.

Прогноз на матч Египет - Гана

Гана наверняка постарается забить Египту, ведь оборона этой команды явно выглядит не идеально. Ожидаем результативную перестрелку с минимальным преимуществом египтян.

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