EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Египет – Гана прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Египет – Гана прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Египет - Гана прогноз
Египет Египет
Кубок африканских наций 18 янв 2024, 15:00 Египет - Гана
-
- : -
Международные, Abidjan, Felix Houphouet-Boigny
Гана Гана
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.2
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций команда Египта сыграет против команды Ганы. Обе команды не смогли победить в первом туре, а значит теперь для них очень важно добывать три балла в очном противостоянии. Игра пройдет 18 января 2024 года.

Египет

В игре первого тура египетская команда лишь чудом не смогла обыграть скромный Мозамбик. Встреча завершилась со счетом 2:2 и отыграться египтянам удалось благодаря пенальти в компенсированное время. По ходу матча Египет имел преимущество по всем показателям, но не смог обыграть скромного соперника.

В последних пяти матчах Египет ни разу не проиграл при трех победах. В ворота соперников египтяне забили 13 голов.

Гана

Эта сборная переживает определенно серьезный кризис и в первом туре это стало еще более очевидным. На старте турнира Гана играла против Кабо-Верде и уступила со счетом 1:2.

Теперь же Гане нужно срочно набирать очки, ведь в случае поражения команда останется за бортом плей-офф и игра третьего тура станет для них формальностью.

В последних пяти матчах во всех турнирах Гана добыла лишь одну победу при трех поражениях.

История противостояния

Последний раз Гана обыгрывала Египет в 2013 году, после чего египтяне добыли три победы и раз сыграли вничью.

Прогноз на матч Египет - Гана

Гана наверняка постарается забить Египту, ведь оборона этой команды явно выглядит не идеально. Ожидаем результативную перестрелку с минимальным преимуществом египтян.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.2
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Марта Костюк - Элизе Мертенс прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 01:00 Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Марта Костюк Коэф.: 1.78 Элизе Мертенс Рекомендуем 1хБет
Бренда Фрухвиртова - Арина Соболенко прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 03:00 Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Бренда Фрухвиртова Коэф.: 1.79 Арина Соболенко Сделать ставку 1хБет
Джордан Томпсон - Стефанос Циципас прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 03:00 Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Джордан Томпсон Коэф.: 1.85 Стефанос Циципас Сделать ставку 1хБет
Новак Джокович - Алексей Попырин прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 04:30 Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Новак Джокович Коэф.: 1.71 Алексей Попырин Рекомендуем 1хБет
Ливан - Китай прогноз Кубок Азии 17 янв 2024, 06:30 Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Ливан Коэф.: 1.5 Китай Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:21 Свентек прокомментировала победу над Кенин на старте Australian Open 2024 Новости футбола Сегодня, 17:14 Переигровка Кубка Англии. сенсационный вылет Вест Хэма и победа Вулверхэмптона Новости футбола Сегодня, 17:04 Рома уволила Моуриньо, Бензема не будет в Ман Юнайтед. Главные трансферные новости за 16 января Новости футбола Сегодня, 16:58 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:53 Мали уверенно обыграл ЮАР в матче Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:37 Ювентус, благодаря дублю Влаховича, победил Сассуоло Новости футбола Сегодня, 16:26 Кройфф, Бекенбаурер, Мюллер. Назвали десятку лучших футболистов 70-х годов Новости бокса Сегодня, 16:08 Джошуа - Нганну: известно возможен ли реванш между боксерами Новости футбола Сегодня, 15:50 Очередная травма. Бавария потеряла ключевого защитника на неопределенный срок Новости футбола Сегодня, 15:44 Защитник Тоттенхэма переходит в Брентфорд на правах аренды
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2024
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Приветственный бонус Vbet Получить Vbet
+100% Бонус на депозит от БК Melbet 100 $ Получить Мелбет
Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100 $ Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Теннис 17 янв 2024 Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Таджикистан – Катар прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Марокко – Танзания прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Олимпиакос – Панатинаикос прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Валенсия – Сельта прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Блэкпул – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года