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Нант – ПСЖ прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Нант - ПСЖ прогноз
Нант Нант
Лига 1 Франция 17 фев 2024, 15:00 Нант - ПСЖ
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Франция, Nantes, Стад де ла Божуар
ПСЖ ПСЖ
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3,5
Коэф.: 1.56
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100%
1хБет 5.00
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17 февраля свою встречу в рамках 22 тура Лиги 1 проведут Нант – ПСЖ, прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Нант

«Канарейки» в текущем сезоне не впечатляют высокими результатами, так как занимают 12-ю строчку в турнирной таблице. Отрыв от опасной зоны составляет всего три очка, так что еще нужно думать о сохранении прописки в элите. В последнем туре удалось обыграть в гостях прямого конкурента Тулузу со счетом 2:1. Данный успех стал важным в психологическом плане, так как прервали серию из шести встреч без побед, за этот отрезок удалось набрать всего одно очко.

ПСЖ

Парижане ожидаемо доминируют на внутренней арене, команда захватила лидерство, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. В последнем туре команда по делу обыграла на своем поле сильный Лилль со счетом 3:1. На этой неделе ПСЖ провел первую встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов, где обыграл дома Реал Сосьедад со счетом 2:0, что позволило получить комфортную фору перед ответным матчем. С победой в Лиге 1 проблем возникнуть не должно, поскольку есть солидный запас прочности.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Нант оказал серьезное сопротивление в гостях, но в итоге уступили со счетом 1:2.
  • ПСЖ еще не проигрывал на выезде в чемпионате, 7 побед и три ничьи.
  • Нант выиграл только 3 встречи из 11 на своем поле, при этом было 5 поражений и три ничьи.

Нант – ПСЖ Прогноз

В данном противостоянии гости ожидаемо котируются фаворитами, хотя поездка для парижан недолжна быть легкой. Уровень ПСЖ выше, но играть на фоне матчей Лиги Чемпионов обычно сложно. У Мбаппе и компании есть право на осечку, гостям надо взять три очка, потратив минимум усилий. Мы считаем приемлемой ставку на тотал меньше 3,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3,5
Коэф.: 1.56
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