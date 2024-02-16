Найроби Сити – Гор Махиа прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года

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Африканский клубный футбол не имеет большой популярности, к тому же Кения не самая футбольная страна, но и здесь есть на что поставить. Предлагаем наш прогноз на матч Найроби Сити – Гор Махиа.

Найроби Сити

«Львы из Найроби» хорошо для себя проводят чемпионат, так как занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставание от лидера составляет 7 очков. В последнем туре удалось обыграть в гостях прямого конкурента Бандари со счетом 1:0. Бороться за титул будет сложно, так что основные усилия должны быть направлены на удержание своих позиций. Как для одного из лидеров, Найроби Сити много пропускает, 25 голов в 21 матче, худшая оборона из топ-10.

Гор Махиа

Сам титулованный клуб Кении идет к очередному титулу, команда уверенно лидирует в чемпионате, имея отрыв от ближайшего конкурента 7 очков. В последнем туре Гор Махиа не сумел обыграть на своем поле Унизи Старс – 0:0, а перед этим было первое поражение в лиге в гостях от ФК Полис – 1:3. Небольшой спад не должен подорвать уверенность футболистов в себе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Противостояние первого круга завершилось убедительной победой Гор Махиа со счетом 4:1.

В 3 очных встречах из последних четырех забивалось 5 голов за игру.

Найроби Сити – Гор Махиа Прогноз

Нас ожидает центральная битва тура, ведь это не только дерби, а и битва лидеров чемпионата. Явного фаворита в этой паре не выделяют, хотя Гор Махиа все-таки выглядит предпочтительнее. Это будет сложный матч, где победа имеет особую ценность. Ставим на победу формальных гостей с нулевой форой.

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