Мехелен – Андерлехт прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года

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Четверг не порадует большим количеством футбольных события, на этом фоне игры бельгийского чемпионата выглядят привлекательными. Предлагаем наш эксклюзивный прогноз на матч Мехелен – Андерлехт.

Мехелен

В этом сезоне Мехелен играет с переменным успехом, поэтому и занимает восьмую строчку в чемпионате, отставая от топ-6 на семь очков. Свой последний матч команда проводила дома против одного из аутсайдера РВДМ, который остался в меньшинстве уже на 4-й минуте, даже при численном преимуществе хозяева смогли выиграть 3:1, забив два мяча только в компенсированное время. Упомянутая победа стала третьей в четырех матчах, что является ярким свидетельством прогресса.

Андерлехт

В последние сезоны Андерлехт сильно просел, команда даже не попадала в еврокубки, не говоря уже о борьбе за титул. Текущий чемпионат складывается сравнительно хорошо, так как клуб занимает вторую строчку, но отставание от первого места составляет целых 8 очков. В последнем туре Андерлехт как раз принимал лидера Юнион Сент-Жиллуаз, хозяева уступали 0:2, но сыграли в итоге 2:2, сравняв счет в компенсированное время. Команда находится на затяжной сери без поражений в чемпионате, целых 11 матчей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Игра первого круга завершилась домашней победой Андерлехта со счетом 3:1.

Очные встречи команд часто получаются результативными, в четырех из последних пяти забивалось, как минимум 4 гола.

Мехелен – Андерлехт Прогноз

Один из тех матчей, в котором сложно определить фаворита, хотя букмекеры отдают гостям небольшой перевес. Мехелен сейчас в хорошей форме, поэтому может зацепиться за очки в домашней битве против одного из лидеров чемпионата. Весьма перспективно здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами.

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