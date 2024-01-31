Мехелен – Андерлехт прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года
Четверг не порадует большим количеством футбольных события, на этом фоне игры бельгийского чемпионата выглядят привлекательными. Предлагаем наш эксклюзивный прогноз на матч Мехелен – Андерлехт.
Мехелен
В этом сезоне Мехелен играет с переменным успехом, поэтому и занимает восьмую строчку в чемпионате, отставая от топ-6 на семь очков. Свой последний матч команда проводила дома против одного из аутсайдера РВДМ, который остался в меньшинстве уже на 4-й минуте, даже при численном преимуществе хозяева смогли выиграть 3:1, забив два мяча только в компенсированное время. Упомянутая победа стала третьей в четырех матчах, что является ярким свидетельством прогресса.
Андерлехт
В последние сезоны Андерлехт сильно просел, команда даже не попадала в еврокубки, не говоря уже о борьбе за титул. Текущий чемпионат складывается сравнительно хорошо, так как клуб занимает вторую строчку, но отставание от первого места составляет целых 8 очков. В последнем туре Андерлехт как раз принимал лидера Юнион Сент-Жиллуаз, хозяева уступали 0:2, но сыграли в итоге 2:2, сравняв счет в компенсированное время. Команда находится на затяжной сери без поражений в чемпионате, целых 11 матчей.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Игра первого круга завершилась домашней победой Андерлехта со счетом 3:1.
- Очные встречи команд часто получаются результативными, в четырех из последних пяти забивалось, как минимум 4 гола.
Мехелен – Андерлехт Прогноз
Один из тех матчей, в котором сложно определить фаворита, хотя букмекеры отдают гостям небольшой перевес. Мехелен сейчас в хорошей форме, поэтому может зацепиться за очки в домашней битве против одного из лидеров чемпионата. Весьма перспективно здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами.
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