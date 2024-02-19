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Манчестер Сити – Брентфорд прогноз и ставки на матч 20 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Манчестер Сити - Брентфорд прогноз
Манчестер Сити Манчестер Сити
Премьер-лига Англия 20 фев 2024, 14:30 Манчестер Сити - Брентфорд
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Англия, Manchester, Этихад
Брентфорд Брентфорд
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 1.6
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Во вторник на "Этихад Стэдиум" состоится перенесённый матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги между Манчестер Сити и Брентфордом. Предлагаем вашему вниманию прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы посреди минувшей недели гостила в столице Дании, где в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сыграла с Копенгагеном. Проблем у "горожан", как и ожидалось, не возникло - 3:1. Хотя "львы" дали даже смогли отыграться по ходу первого тайма, воспользовавшись ошибкой кипера "Сити".

На выходных Манчестер Сити дома принимал Челси и сыграл лишь вничью 1:1, позволив оторваться в турнирной таблице конкурентам в лице Ливерпуля и Арсенала. Матч с "аристократами" прервал победную серию "горожан", которая насчитывала шесть поединков. На своём поле Манчестер Сити в 12-ти матчах оформил 8-мь побед при 4-х ничейных исходах.

Брентфорд

«Пчёлы» хорошо стартовали в чемпионате, однако постепенно их результаты ухудшались и на текущий момент команда Томаса Франка занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету Брентфорда по итогам 24-х поединков 25 набранных очков. От зоны вылета «пчёл» отделяют шесть очков. К игре против «горожан» команда подходит после крупного домашнего поражения от Ливерпуля – 1:4.

Это поражение стало третьим в крайних пяти турах, однако впереди у «пчёл» очень непростые матчи. После Манчестер Сити подопечные Томаса Франка сыграют с Вест Хэмом, Челси и Арсеналом. На выезде Брентфорд в текущем розыгрыше в 11-ти матчах оформил всего три победы при семи поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге «Сити» обыграл Брентфорд со счётом 3:1
  • В прошлом сезоне в двух матчах сильнее были «пчёлы» - 2:1 на выезде и 1:0 в родных стенах
  • Лишь в двух матчах из 5-ти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Манчестер Сити – Брентфорд прогноз

Как видим, в прошлом триумфальном сезоне «горожане» дважды проиграли Брентфорду, правда один из этих матчей был в 38-м туре, когда «Сити» банально о другом думал. Считаем, что очередную потерю очков Пеп не допустит. Наша ставка «Победа Манчестер Сити с форой (-1.5)» с коэффициентом 1,60.

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Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 1.6
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