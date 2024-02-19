Мельбурн Виктори - Уэстерн Юнайтед прогноз и ставки на матч 20 февраля

Прогноз на матч П1(-1,0) Коэф.: 1.83 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Перенесённый поединок 12-го тура австралийской А-Лиги в ближайший вторник будет сыгран на арене "ААМИ Парк", где местный Мельбурн Виктори примет Уэстерн Юнайтед. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Мельбурн Виктори

Команда Тони Поповича к очередному домашнему поединку в рамках чемпионата Австралии подходит на фоне серьёзного игрового спада. Так, в рамках предыдущего тура "The big V" в дерби сыграли вничью 0:0 с Мельбурн Сити. Сам поединок прошёл под диктовку парней Тони Поповича, однако подобрать ключи к воротам соперника они не смогли. Эта ничья продлила безвыигрышную серию Мельбурн Виктори до шести поединков - 5 ничьих при одном поражении. На текущий момент "victory" занимают четвёртую строчку в турнирной таблице австралийской А-Лиги, уступая дуэту лидеров три очка при одной игре в запасе.

Уэстерн Юнайтед

Уэстерн Юнайтед в рамках предыдущего игрового дня в родных стенах обыграли Ньюкасл Джетс. Открыл счёт в матче точным ударом с 11-метровой отметки бразилец Дэниел Пенья, а в начале второго тайма укрепил преимущество Ноа Ботич. Эта победа прервала неудачную серию команды Джона Алоизи, которая насчитывала семь поединков без побед в А-Лиге. Уэстерн Юнайтед является аутсайдером турнира, который в 16-ти поединках набрал только 11 очков. Ещё хуже ситуация в выездных матчах, ведь подопечные Джона Алоизи выиграли только один матч из восьми.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последний раз команды играли в марте 2023 года, когда Уэстерн Юнайтед на выезде обыграл "The big V" со счётом 2:1

Эта победа стала для Уэстерн Юнайтед четвёртой кряду над этим соперником

Ставка «Обе забьёт» сыграла в пяти матчах из семи последних

В трёх поединках из 5-ти сыграл вариант «Тотал больше 2.5»

Мельбурн Виктори - Уэстерн Юнайтед прогноз

Несмотря на положительную для гостей статистику личных матчей, букмекеры верят в победу команды Тони Поповича. На победу Мельбурн Виктори коэффициент на уровне 1.53. Считаем, что "The big V" имеет хороший шанс добыть долгожданную победу. Наша ставка «Победа Мельбурн Виктори с форой (-1.0)» с коєффициентом 1.83.

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