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Интер – Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 20 февраля 2024

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Интер М - Атлетико Мадрид прогноз
Интер М Интер М
Лига Чемпионов 20 фев 2024, 15:00 Интер М - Атлетико Мадрид
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Международные, Milano, Джузеппе Меацца
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Интер М
Коэф.: 1.79
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Матчи плей-офф Лиги Чемпионов продолжается и на этой неделе. Во вторник, 20 февраля, Интер на своем поле будет принимать Атлетико Мадрид. Эта игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Интер

Миланская команда довольно неожиданно заняла второе место в своей группе Лиги Чемпионов. Они по дополнительным показателям уступили Реал Сосьедад и вышли в плей-офф со второй строчки. Сейчас Интер демонстрирует уже совсем другие результаты, в крайних пяти матчах они одержали пять побед подряд. В двух матчах они забили восемь голов и пропустили только два. Во внутреннем чемпионате Интер идет на первой строчке Серии А и имеет в своем активе 63 очка после 24 матчей. Более того, миланский коллектив имеет еще одну игру в запасе.

Атлетико Мадрид

"Матрасники" выступали в не очень сложной группе Лиги Чемпионов. Они набрали 14 очков и заняли первую строчку, опередив Лацио, Фейенорд и Селтик. Сейчас Атлетико демонстрирует не очень стабильные результаты. В крайних пяти матчах они дважды победили, дважды проиграли и сыграли вничью. В последнем туре команда Диего Симеоне победил на домашнем стадионе Лас-Пальмас со счетом 5:0, но до этого проиграли Севилье 0:1. В Ла Лиге Атлетико идет на четвертой строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе 51 очко после 25 матчей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Атлетико и Интер провели только две игры в своей истории, один из которых - товарищеский в 2018 году. В 2010 прошел матч за Суперкубок УЕФА. Тогда "матрасники" выиграли Интер со счетом 2:0.
  • Интер не проигрывает уже десять матчей подряд, более того, восемь матчей к ряду они побеждают.
  • У обеих команд есть определенные проблемы с травмированными игроками. Со стороны Интера матч пропустят четыре игры, со стороны Атлетико - пять футболистов.

Прогноз на матч Интер – Атлетико Мадрид

Матч равных команд, коллективы с похожим стилем игры, поэтому, могу предположить, что игра не будет очень голевой. Однако, сейчас у Интера намного лучше игровая форма и игра на домашнем стадионе, поэтому я готов поставить именно на победу итальянской команды за 1,79.

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Прогноз на матч Победа Интер М
Коэф.: 1.79
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