Мамелоди Сандаунз – Орландо Пайретс прогноз и ставки на матч 17 февраля

Прогноз на матч Победа Мамелоди Сандаунс Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Премьер-лига ЮАР возвращается к матчам чемпионата после паузы на Кубок африканских наций. В одной из таких игр, Мамелоди Сандаунз дома примет Орландо Пайретс, этот матч начнется в 19:00 по центральноевропейскому времени.

Мамелоди Сандаунз

Команда является уверенный лидером чемпионата Премьер-лиги ЮАР. Сейчас у них в активе 38 очков после 14 матчей, более того, у них еще два матча в запасе, поэтому отрыв от второй строчки может стать еще больше. Сейчас отрыв от второго места составляет девять очков. В крайних пяти матчах Мамелоди победил три раза и дважды сыграли вничью.

Орландо Пайретс

Сейчас команда идет на пятом месте Премьер-лиги, после 16 матчей у них в активе 25 очков. В крайних пяти матчах они трижды победили и дважды проиграли. В последнем матче они проиграли 2:3 на своем поле.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне команды провели две игры. В матче чемпионата победила команда Мамелоди Сандаунз, в кубковом матче Орландо победил 1:0.

Мамелоди Сандаунз уже семь матчей подряд не проигрывает.

Орландо Пайретс не может победить две игры к ряду.

Мамелоди Сандаунз – Орландо Пайретс прогноз

Мамелоди Сандаунз является явным фаворитом этой игры и будет стараться продлить свою победную серию и увеличить отрыв от преследователей. Моя ставка - победа Мамелоди за 1,7.

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