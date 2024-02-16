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Мамелоди Сандаунз – Орландо Пайретс прогноз и ставки на матч 17 февраля

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Мамелоди Сандаунс - Орландо Пайретс прогноз
Мамелоди Сандаунс Мамелоди Сандаунс
Премьер-лига ЮАР 17 фев 2024, 13:00 Мамелоди Сандаунс - Орландо Пайретс
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Южно-Африканская Республика,
Орландо Пайретс Орландо Пайретс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Мамелоди Сандаунс
Коэф.: 1.7
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Премьер-лига ЮАР возвращается к матчам чемпионата после паузы на Кубок африканских наций. В одной из таких игр, Мамелоди Сандаунз дома примет Орландо Пайретс, этот матч начнется в 19:00 по центральноевропейскому времени.

Мамелоди Сандаунз

Команда является уверенный лидером чемпионата Премьер-лиги ЮАР. Сейчас у них в активе 38 очков после 14 матчей, более того, у них еще два матча в запасе, поэтому отрыв от второй строчки может стать еще больше. Сейчас отрыв от второго места составляет девять очков. В крайних пяти матчах Мамелоди победил три раза и дважды сыграли вничью.

Орландо Пайретс

Сейчас команда идет на пятом месте Премьер-лиги, после 16 матчей у них в активе 25 очков. В крайних пяти матчах они трижды победили и дважды проиграли. В последнем матче они проиграли 2:3 на своем поле.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне команды провели две игры. В матче чемпионата победила команда Мамелоди Сандаунз, в кубковом матче Орландо победил 1:0.
  • Мамелоди Сандаунз уже семь матчей подряд не проигрывает.
  • Орландо Пайретс не может победить две игры к ряду.

Мамелоди Сандаунз – Орландо Пайретс прогноз

Мамелоди Сандаунз является явным фаворитом этой игры и будет стараться продлить свою победную серию и увеличить отрыв от преследователей. Моя ставка - победа Мамелоди за 1,7.

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Прогноз на матч Победа Мамелоди Сандаунс
Коэф.: 1.7
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