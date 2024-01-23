Мальорка – Жирона прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

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Хоть сейчас в разгаре континентальные первенства Азии и Африки, даже эти турниры во многом уступают Кубку Испании, в рамках которого состоится две встрече 24 января. Предлагаем наш прогноз на матч Мальорка – Жирона, кто сможет пройти в полуфинал?

Мальорка

Для «островитян» сезон проходит обычно, команда играет скучно, пытаясь держаться дальше от зоны вылета. Сейчас клуб занимает 15-ю строчку в Ла Лиге, отрыв от тройки аутсайдеров составляет 5 очков. В последнем туре удалось спастись в гостях против Вильяреала, соперник играл лучше и заслужил победу, но Мальорка сумела сравнять счет на 90+1 минуте. Команда не побеждает в чемпионате в трех играх кряду, набрав за этот период два очка. Четвертьфинал Кубка Испании солидный результат, хотя нужно двигаться дальше.

Жирона

Нынешний сезон выдается лучшим для Жироны в истории, команда показывает великолепный футбол и ведет борьбу даже за чемпионство. Клуб сейчас лидирует в Примере, опережая Реал на очко, хотя у конкурента есть игра в запасе. В последнем туре подопечные Мичела устроили на своем поле разгром Севилье со счетом 5:1, героем встречи стал Артем Довбик, уже к 19-й минуте украинский нападающий сумел оформить хет трик. К успехам в Ла Лиге можно прибавить и хорошее выступление в кубке, выход в полуфинал точно выглядит реально.

История очных противостояний

Команды встречались в этом сезоне Примеры, подарив фанатам результативную зарубу, в которой Жирона выиграла на своем поле со счетом 5:3.

Прогноз на матч Мальорка – Жирона

Выход в полуфинал турнира важное событие для обоих клубов, поэтому здесь команды сыграют в полную силу. Нет сомнений в том, что Жирона проводит лучше текущий сезон, поэтому гости и котируются небольшими фаворитами. Мальорка играет в родных стенах, где может создать проблемы любому сопернику. Перспективным мы считаем вариант на победу Жироны с нулевой форой.

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