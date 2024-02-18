Маккаби Нетания – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

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В рамках 22 тура чемпионата Израиля свою встречу проведут Маккаби Нетания – Маккаби Тель-Авив, прогноз на матч этих клубов составлен нашими аналитиками.

Маккаби Нетания Нетания

Текущий чемпионат Нетания проводит не очень ярко,7 побед, 11 поражений и три ничьи. С такими результатами команда идет восьмой в турнирной таблице, отрыв от предпоследнего места составляет всего 3 очка. В последнем туре клуб уступил в гостях Хапоэль Беэр-Шева со счетом 0:2. Данное поражение стало четвертым подряд, более того, команда даже ни разу не забила за этот отрезок. Нетания переживает явный спад, поэтому будет сложно дать бой одному из лидеров.

Маккаби Тель-Авив

Один из израильских грандов уверенно начал чемпионат, клуб постепенно уходил в отрыв от преследователей, но избежать спада не удалось. Команда одержала всего одну победу в четырех встречах, из-за чего потерял лидерство и откатился на второе место, отставание от первой строчки составляет один балл. В последнем туре не удалось обыграть Санхин на своем поле – 1:1, причем удалось сравнять счет только на 88-й минуте.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Нетания в первом круге оказала достойное сопротивление, но все-таки уступила со счетом 1:2, причем гости не реализовали пенальти на старте второго тайма.

Маккаби Тель-Авив выиграл 8 стартовых выездных матчей, но теперь не побеждает в трех встречах подряд.

Нетания на своем поле одержала 5 побед, 4 раза проиграла и однажды сыграла вничью.

Маккаби Нетания – Маккаби Тель-Авив Прогноз

Букмекеры отдают очевидное преимущество гостям, хотя обе команды не в лучшей форме. Нетания давно не забивала, но постарается дать бой претенденту на чемпионство. Маккаби Тель-Авив надо снова вернуть уверенность и стабильность, только так будет шанс взять титул. Считаем проходимой ставку на тотал меньше 3 голов.

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