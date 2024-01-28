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Лутон – Брайтон прогноз и ставки на матч 30 января 2024

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Лутон Таун - Брайтон прогноз
Лутон Таун Лутон Таун
Премьер-лига Англия 30 янв 2024, 14:45 Лутон Таун - Брайтон
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Англия, Luton, Kenilworth Road
Брайтон Брайтон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.62
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В 22-м туре английской Премьер-лиги Лутон на домашнем стадионе Кенилворт Роад сыграет против Брайтона. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Лутон

Перед стартом сезона скромному Лутону прогнозировали безальтернативное последнее место и никто не верил, что он сможет сохранить место в Премьер-лиге. Однако команда Роба Эдвардса сейчас идет на 18-м месте, а отставание от спасительного 17-го составляет лишь 1 очко. Особенно успешно Лутон играет в последних 4 матчах: победы над Ньюкаслом (1:0) и Шеффилд Юнайтед (3:2), ничья против Бернли (1:1) и поражение от Челси (2:3). В субботу Лутон в Кубке Англии на последних секундах вырвал победу над Эвертоном (2:1) и пробился в 1/8 финала.

Брайтон

Команда Роберто Де Дзерби занимает седьмое место и серьезно претендует на то, чтобы финишировать в зоне еврокубков. В последних матчах Премьер-лиги Брайтон сыграл не очень убедительно – ничьи 0:0 против Вест Хэма и Вулверхэмптона. Это очень не характерно для Брайтона, потому что перед этим он пропускал как минимум 1 гол в 23 матчах чемпионата подряд. Однако в 1/16 финала Кубка Англии Брайтон легко разобрался с Шеффилд Юнайтед (5:2).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Всего в истории эти команды встречались 20 раз: 9:8 по победам в пользу Брайтона

В 1-м туре этого сезона Премьер-лиги Брайтон разгромил Лутон (4:1)

До нынешнего сезона Брайтон и Лутон пересекались только в низших дивизионах

Прогноз на матч Лутон – Брайтон

Лутон забивает в шести домашних матчах подряд и очень опасен на стандартных положениях. Брайтон – атакующая команда, способная забивать много против любого противника. Мы ставим на то, что в этом матче забьют обе команды.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.62
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