Ковентри – Бристоль Сити прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Ковентри Коэф.: 1.86 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В понедельник, 30 января, в Чемпионшипе продолжатся матчи 29 тура. Ковентри сити сыграет дома против Бристоль Сити. Игра начнется в 20:45 по центральноевропейскому времени.

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Ковентри

Ковентри идет сейчас на шестой строчке Чемпионшипа. После 28 матчей команда имеет 43 очка и борется за зону плей-офф. В последних пяти матчах Ковентри однажды сыграл вничью (1:1) и четыре раза победили. Также, два тура они уверенно смогли победить на своем поле лидера Чемпионшипа - Лестер, со счетом 3:1.

Бристоль Сити

Команда является крепким середняком Чемпионшипа. После 28 матчей у Бристоль Сити есть 37 очков и они занимают 13 место в турнирной таблице. В крайних пяти матчах только одна победа (в Кубке Англии над Вест Хэмом), три ничьи и одно поражение.

История очных противостояний

В первом круге Чемпионшипа Бристоль обыграл Ковентри со счетом 1:0, единственный мяч забил Роберт Дики на 45 минуте. В общем, в последних пяти играх Бристоль имеет две победы, Ковентри - одну и две ничьи.

Ковентри – Бристоль Сити Прогноз

Ковентри сейчас имеет очень хорошую форму. Кроме этого, с 25 ноября 2023 года, они забивают в каждой игре. Бристоль Сити, в свою очередь, в последний раз забивал больше одного гола 26 декабря 2023 года. Несмотря на такие факты, сделаю ставку на убедительную победу Ковентри за 1,86.

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