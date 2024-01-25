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Лос-Анджелес Лейкерс — Чикаго Буллз прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Буллз прогноз
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
НБА Сегодня, 21:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Буллз
Лос-Анджелес, Crypto.com Arena
Чикаго Буллз Чикаго Буллз
Прогноз на матч Тотал больше 222
Коэф.: 1.64
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В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Лейкерс и Чикаго. Встреча пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на пятницу, 26 января. Начало игры запланировано на 04:30 по центрально европейскому времени.

Лос-Анджелес Лейкерс

После победы во Внутрисезонном турнире НБА Лейкерс продолжает искать свою игру. Команде очевидно не хватает стабильности, ведь «озерники» чередуют победы и поражения в последнее время.

22 победы в 45-ти матчах пока позволяют занимать девятое место в турнирной таблице Западной конференции и претендовать на продолжения борьбы. У команды довольно сбалансированный состав, однако лидерские функции на себя продолжают брать лишь Джеймс и Дэвис.

Чикаго Буллз

Команда имеет похожие показатели с Лейкерс и тоже идет на девятой позиции в своей конференции. От идущих следом команд Буллз имеют несколько побед отрыва, но их соперники сыграли на пару поединков меньше.

Чикаго не впечатляет игрой на выезде и пока имеет в своем активе лишь семь побед.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Лейкерс лишь дважды проиграл на своей площадке в последних семи матчах.
  • Чикаго проиграл два из трех предыдущих гостевых поединков.
  • В этом сезоне команды уже провели один матч. Чикаго победил на своей площадке со счетом 124:108.

Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Чикаго Буллз

Ждем от команд результативной игры и качественного баскетбола. Ставить буду на тотал больше 222 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 222
Коэф.: 1.64
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