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Реал Мадрид – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Реал Мадрид - Олимпиакос прогноз
Реал Мадрид
Евролига 26 янв 2024, 14:45 Реал Мадрид - Олимпиакос
Мадрид, WiZink Center
Олимпиакос
Прогноз на матч П2(+12,5)
Коэф.: 1.66
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100%
1хБет 5.00
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25 января свою встречу в рамках Евролиги проведут Реал Мадрид – Олимпиакос прогноз на матч этих соперников можно прочитать на страницах нашего ресурса.

Реал Мадрид

Мадридский клуб мощно играет в этом сезоне Евролиги, с результатом 19 побед в 22 встречах, команда уверенно удерживает лидерство, отрыв от ближайшего конкурента составляет 4 победы. В последней встрече был редкий случай, когда Реал проиграл причем с большим счетом 74:98 в гостях у Монако. Обратим внимание на тот факт, что на своем паркете мадридцы выиграли все 11 встреч в этом сезоне Евролиги. Льюль и Таварес рискуют пропустить матч из-за повреждений.

Олимпиакос

У Олимпиакоса тоже дела идут неплохо, 12 побед в 22 матчах позволяют занимать шестую строчку в регулярке. В последней игре греки уверенно одолели на своем паркете Маккаби Тель-Авив со счетом 89:72. Впереди еще много борьбы, так как сразу трое преследователей имеют столько же побед, а отстают только по дополнительным показателям. Команде в идеале надо удержаться в топ-6. Из-за травмы этот матч вынужден пропустить Фалл.

История очных противостояний

У клубов большая история очных противостояний, играли они с переменным успехом, в первом круге Реалу удалось одержать выездную победу со счетом 77:71.

Прогноз на матч Реал Мадрид – Олимпиакос

Мадридцы играют безупречно дома, поэтому и котируются большими фаворитами этой пары, но даже при таких раскладах Олимпиакос способен оказать достойное сопротивление. Ожидаем интересной борьбы, интрига может держаться даже до последних секунд матча. Перспективной здесь мы считаем ставку на победу гостей с форой +12,5 очков.

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Прогноз на матч П2(+12,5)
Коэф.: 1.66
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