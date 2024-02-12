Лестер – Шеффилд Уэнсдей прогноз и ставки на матч 13 февраля

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.66 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Один из поединков 32-го тура Чемпионшипа состоится на арене "King Power Stadium", где местный Лестер сыграет с Шеффилд Уэнсдей. Под силу ли «совам» отобрать очки у лидера? Эксперты нашего сайта подготовили для вас прогноз на этот матч.

Лестер

«Лисы» после вылета из элитного дивизиона в прошлом сезоне задались целью не задерживаться в Чемпионшип и сходу вернуться назад. Пока у команды Энцо Марески все отлично и слабо верится в то, что Лестер не добудет прямую путёвку в Премьер-Лигу. На минувших выходных "синие" проводили выездной матч против Уотфорда и оформили победу со счётом 2:1. Она стала для клуба третьей кряду. На текущий момент Лестер уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. На «Кинг Пауэр» Лестер в 15-ти поединках оформил 12 побед при всего двух поражениях.

Шеффилд Уэнсдей

В свою очередь, «совы» обитают в зоне вылета, однако безнадёжными аутсайдерами не выглядят и ведут отчаянную борьбу за выживание. На минувших выходных Шеффилд Уэнсдей принимал в родных стенах Бирмингем и добился уверенной победы со счётом 2:0. Дублем за «сов» отметился канадский форвард Айк Угбо. Эта победа прервала безвыигрышную серию команды Данни Рёля, которая насчитывала шесть поединков во всех турнирах. На текущий момент Шеффилд Уэнсдей занимает вторую строчку с конца в турнирной таблице, уступая Хаддерсфилду пять очков. На выезде «совы» выиграли всего два матча из 15-ти в текущем розыгрыше.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Лестер потерял очки на поле Шеффилд Уэнсдей, сыграв вничью 1:1

В пяти крайних матчах на «Кинг Пауэр» у соперников по две победы

В последних пяти встречах этих соперников три раза сыграла ставка на Тотал меньше 2.5»

Лестер – Шеффилд Уэнсдей прогноз

Букмекеры не сомневаются в том, что «синие» оформят очередную победу. Коэффициент на «Победу Лестера» всего 1.31. В последних поединках команда Энцо Марески очень ярко выглядит в атаке и много забивает. Предлагаем взять здесь «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.66.

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