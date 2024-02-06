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Лейрия – Спортинг прогноз м ставки на матч 7 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Лейрия - Спортинг прогноз
Лейрия Лейрия
Кубок Португалии 07 фев 2024, 15:45 Лейрия - Спортинг
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- : -
Португалия,
Спортинг Спортинг
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1,5)
Коэф.: 1.68
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Среда будет насыщенной кубковыми противостояниями в разных странах, в том числе и в Португалии, предлагаем наш прогноз на матч Лейрия – Спортинг, клубы сойдутся в четвертьфинале национального кубка.

Лейрия

Прошло уже 12 лет, как Лейрия вылетела из элиты португальского футбола, пока клубу не удается вернуться. Во втором команда занимает скромное 13-е место, шансов на повышение в классе в этом сезоне точно нет, здесь еще надо думать, чтоб к аутсайдерам не упасть, отрыв от опасной зоны составляет 7 очков. Свой последний матч Лейрия не смогла выиграть дома у дубля Порту – 1:1, хотя хозяева больше получаса играли в большинстве. Конечно, хочется зайти, как можно дальше в Кубке Португалии, но тягаться с топ-клубами команде не по зубам.

Спортинг

Для Спортинга пока все складывается хорошо на внутренней арене, команда идет второй в чемпионате, отставая от Бенфики на два очка, но может вернуть лидерство, так как имеет игру в запасе. Не на шутку разошлись «зелено-белые» в последнем туре, когда устроили дома разгром Каса Пии – 8:0, по дублю оформили Дьокереш, Тринкау и даже центральных защитник Коатес. Основная цель выиграть чемпионат, хотя и от кубка никто не собирается отказываться.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • У Спортинга значительное преимущество в очных противостояниях, правда, пересекались соперники еще 12 лет назад.
  • Спортинг выиграл 9 из последних 10 матчей во всех турнирах.
  • Лейрия не побеждает дома в четырех матчах кряду, три ничьи и одно поражение.

Лейрия – Спортинг Прогноз

Не удивительно, что в этой паре Спортинг котируется большим фаворитом, ведь соперников разделяет один дивизион и есть немалая разница в классе. Главным врагом столичного клуба может стать собственная самоуверенность, нужно сыграть максимально ответственно, тогда не должно возникнуть проблем с достижением результата. Ставим здесь на победу гостей с форой -1,5 гола.

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Прогноз на матч П2(-1,5)
Коэф.: 1.68
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