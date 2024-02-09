Ланс – Страсбург прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Ланс Коэф.: 1.7 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

На субботу в Лиге 1 запланировано всего две встречи, в одной из них сыграют Ланс – Страсбург, прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего ресурса.

Ланс

После провала на старте, «кроваво-золотые» добрались до группы лидеров, они идут шестыми, отставание от топ-3 составляет всего четыре очка. В последнем туре Ланс одолел в гостях Нант со счетом 1:0, эта победа стала второй подряд в чемпионате. Командавылетела со всех турниров (Лига Чемпионов и Кубок Франции), поэтому основная ставка будет сделано на чемпионат. В идеале, нужно добраться до первой тройки, что позволит добраться до Лиги Чемпионов.

Страсбург

В этом сезоне Страсбург играет с переменным успехом, команда сейчас идет десятой, что можно считать неплохим результатом. Свой последний матч клуб проиграл дома главному гранду ПСЖ со счетом 1:2. Так Страсбург увеличил свою серию без побед до трех матчей, за этот период удалось набрать всего два очка. Пока команда находится в безопасности, так как отрыв от опасной зоны составляет 9 очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге судьбу встречи решил один забитый мяч, Ланс одержал выездную победу со счетом 1:0.

Ланс в этом году одержал 5 побед в 9 домашних встречах, так же было 2 победы и две ничьи.

Страсбург неважно играет в гостях, всего 2 победы в 10 встречах, но клуб не уступает на выезде в четырех встречах кряду.

Ланс – Страсбург Прогноз

В данном противостоянии хозяева считаются фаворитами, что вполне логично, Ланс выше классом, занимает более высокое место в турнирной таблице, а также находится в лучшей форме. «Кроваво-золотые» будут играть первым номером, стараясь конвертировать это в забитые мячи. Мы ставим на чистую победу хозяев поля.

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