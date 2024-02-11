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Главная Прогнозы Кристал Пэлас — Челси прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года от Влада Ковальчука

Кристал Пэлас — Челси прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года от Влада Ковальчука

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Кристал Пэлас - Челси прогноз
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Премьер-лига Англия 12 фев 2024, 15:00 Кристал Пэлас - Челси
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Англия, London, Селхерст Парк
Челси Челси
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Челси
Коэф.: 1.74
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В понедельник, 12 февраля, состоится заключительный матч 24 тура Английской Премьер-лиги. Кристал Пэлас на своем поле примет Челси и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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Кристал Пэлас

Команда из нижней части Премьер-лиги, которая сейчас имеет в своем активе 24 очка после 23 туров. Что касается игрового тонуса, то в предыдущих пяти играх Пэлас одержали только одну победу, одну ничью и три поражения. В крайнем туре Кристал Пэлас разгромно проиграл на выезде Брайтону со счетом 1:4.

Челси

"Синие" продолжают демонстрировать очень нестабильные результаты по ходу сезона. Команда Почеттино опустилась на 11 строчку Премьер-лиги, имея 31 очко после 23 туров. В последних пяти матчах Челси дважды победил, дважды проиграл и сыграл вничью. В крайнем матче они победили Астон Виллу со счетом 3:1 в рамках Кубка Англии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне Челси победил Кристал Пэлас со счетом 2:1. В общем, в предыдущих пяти играх Челси одержал пять побед.
  • Челси 12 матчей подряд побеждает Кристал Пэлас. Они никогда не выигрывали ни одного соперника 13 раз подряд и могут установить такой рекорд.
  • Челси забивает минимум один гол - три матча подряд, Кристал Пэлас - два.

Кристал Пэлас — Челси Прогноз

Челси демонстрирует очень нестабильные результаты, но после победы над Астон Виллой в предыдущей игре, "синие" находятся в хорошем настроении. Кроме этого, Кристал Пэлас очень комфортный соперник для Челси, поэтому моя ставка будет именно на победу "синих" за 1,74.

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Прогноз на матч Победа Челси
Коэф.: 1.74
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