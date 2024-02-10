Янник Синнер — Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 21.5 Коэф.: 1.61 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках первого круга хардового турнира в Роттердаме состоится поединок между итальянцем Янником Синнером и Ботиком Ван Де Зандсхулпом. Встреча пройдет в понедельник, 12 февраля. Начнется игра не ранее 10:00 по центрально европейскому времени.

Янник Синнер

Итальянец проводит отличное начало нового теннисного сезона. Синнер триумфовал на недавнем Открытом чемпионате Австралии и выиграл свой первый турнир Большого шлема.

В Роттердаме Янник сыграет в ранге первого номера посева, а в мировом рейтинге АТР 24-летний теннисист занимает на текущий момент четвертую позицию.

Ботик Ван Де Зандсхулп

Нидерландский теннисист начал новый сезон неубедительно. Ван Де Зандсхулп вылетал во втором раунде турниров в Гонконге и Окленде, а на Australian Open проиграл в первом круге как раз Синнеру (4:6, 5:7, 3:6).

После Австралии Ботик успел провести два матча в составе своей национальной команды в Кубке Дэвиса — одна победа и поражение.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Синнер выиграл последние 12 матчей, а не проигрывает уже на протяжении почти трех месяцев.

Ван Де Зандсхулп выиграл только два поединка из семи последних на хардовом покрытии.

Встреча на Australian Open пока является единственной для этих теннисистов.

Янник Синнер — Ботик Ван Де Зандсхулп Прогноз

Итальянец выглядит очевидным фаворитом и должен уверенно добиваться победы. Думаю, Синнер победит в двух сетах и поставлю на тотал геймов меньше 21.5.

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