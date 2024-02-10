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Янник Синнер — Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Янник Синнер - Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз
Янник Синнер Янник Синнер
ATP 500 Rotterdam 12 фев 2024, 03:00 Янник Синнер - Ботик Ван Де Зандсхулп
Роттердам, Роттердам
Ботик Ван Де Зандсхулп Ботик Ван Де Зандсхулп
Прогноз на матч Тотал меньше 21.5
Коэф.: 1.61
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В рамках первого круга хардового турнира в Роттердаме состоится поединок между итальянцем Янником Синнером и Ботиком Ван Де Зандсхулпом. Встреча пройдет в понедельник, 12 февраля. Начнется игра не ранее 10:00 по центрально европейскому времени.

Янник Синнер

Итальянец проводит отличное начало нового теннисного сезона. Синнер триумфовал на недавнем Открытом чемпионате Австралии и выиграл свой первый турнир Большого шлема.

В Роттердаме Янник сыграет в ранге первого номера посева, а в мировом рейтинге АТР 24-летний теннисист занимает на текущий момент четвертую позицию.

Ботик Ван Де Зандсхулп

Нидерландский теннисист начал новый сезон неубедительно. Ван Де Зандсхулп вылетал во втором раунде турниров в Гонконге и Окленде, а на Australian Open проиграл в первом круге как раз Синнеру (4:6, 5:7, 3:6).

После Австралии Ботик успел провести два матча в составе своей национальной команды в Кубке Дэвиса — одна победа и поражение.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Синнер выиграл последние 12 матчей, а не проигрывает уже на протяжении почти трех месяцев.
  • Ван Де Зандсхулп выиграл только два поединка из семи последних на хардовом покрытии.
  • Встреча на Australian Open пока является единственной для этих теннисистов.

Янник Синнер — Ботик Ван Де Зандсхулп Прогноз

Итальянец выглядит очевидным фаворитом и должен уверенно добиваться победы. Думаю, Синнер победит в двух сетах и поставлю на тотал геймов меньше 21.5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 21.5
Коэф.: 1.61
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