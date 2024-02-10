Янник Синнер — Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года
В рамках первого круга хардового турнира в Роттердаме состоится поединок между итальянцем Янником Синнером и Ботиком Ван Де Зандсхулпом. Встреча пройдет в понедельник, 12 февраля. Начнется игра не ранее 10:00 по центрально европейскому времени.
Янник Синнер
Итальянец проводит отличное начало нового теннисного сезона. Синнер триумфовал на недавнем Открытом чемпионате Австралии и выиграл свой первый турнир Большого шлема.
В Роттердаме Янник сыграет в ранге первого номера посева, а в мировом рейтинге АТР 24-летний теннисист занимает на текущий момент четвертую позицию.
Ботик Ван Де Зандсхулп
Нидерландский теннисист начал новый сезон неубедительно. Ван Де Зандсхулп вылетал во втором раунде турниров в Гонконге и Окленде, а на Australian Open проиграл в первом круге как раз Синнеру (4:6, 5:7, 3:6).
После Австралии Ботик успел провести два матча в составе своей национальной команды в Кубке Дэвиса — одна победа и поражение.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Синнер выиграл последние 12 матчей, а не проигрывает уже на протяжении почти трех месяцев.
- Ван Де Зандсхулп выиграл только два поединка из семи последних на хардовом покрытии.
- Встреча на Australian Open пока является единственной для этих теннисистов.
Янник Синнер — Ботик Ван Де Зандсхулп Прогноз
Итальянец выглядит очевидным фаворитом и должен уверенно добиваться победы. Думаю, Синнер победит в двух сетах и поставлю на тотал геймов меньше 21.5.
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