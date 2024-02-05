Кот-д'Ивуар – ДР Конго прогноз и ставки на матч 7 февраля

Прогноз на матч Ничья Коэф.: 3 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Второй участник финального поединка Кубка африканских наций определится в среду вечером в противостоянии сборных Кот-д'Ивуара и ДР Конго. На кого поставить в этой паре? Наши эксперты подготовили для вас прогноз на этот матч.

Кот-д'Ивуар

"Слоны" провалили групповой этап Кубка африканских наций и просто каким-то чудом оказались среди участников плей-офф. Обыграв в первом туре Гвинею-Бисау, Кот-д'Ивуар минимально уступил Нигерии (0:1) и опозорился в схватке с Экваториальной Гвинеей (0:4). Благо, в других группах третьи команды имели результаты ещё более плачевные и Кот-д'Ивуар получил возможность сыграть в плей-офф. Тем не менее, Жан-Луи Гассе не выдержал критики и покинул пост главного тренера. В играх на вылет "слонами" руководит уже Эмерс Фаэ. При нём были пройдены Сенегал в серии пенальти, а также Мали в дополнительное время.

ДР Конго

Не всё гладко на групповой стадии было и у сборной ДР Конго. В трёх матчах «леопарды» трижды сыграли вничью с Замбией (1:1), Марокко (1:1) и Танзанией (0:0). Но этих трёх баллов хватило, чтобы стать второй в своей группе. В первом раунде плей-офф команда Себастьена Десабра положила на лопатки Египет, одолев «фараонов» в серии пенальти. А в четвертьфинале куда более уверенно была обыграна Гвинея (3:1). При этом, стоит отметить, что именно «леопарды» пропустили первыми на 20-й минуте с пенальти, однако отыграться смогли уже к перерыву. А во втором тайме победу конголезцам принесли точные удары Йона Виссы и Артура Масуаку.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последний матч команд состоялся в рамках Чемпионата африканских наций в январе прошлого года и принёс ничью 0:0

В пяти последних очных играх дважды сильнее были «слоны» при одной победе конголезцев

Январская ничья 0:0 прервала серию из 10-ти поединков, в которых играла ставка на «Тотал больше 2.5» и «Обе забьют»

Кот-д'Ивуар – ДР Конго прогноз

Скажем честно, команды достойны друг друга и не удивимся, если судьба путёвки в финал решится в серии пенальти или в дополнительное время. Наша ставка на этот матч «Ничья» с коэффициентом 3.0.

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