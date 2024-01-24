Киргизстан – Оман прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.64 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Киргизстан – Оман, соперники сойдутся в рамках третьего тура группового раунда Кубка Азии.

Киргизстан

У Киргизстана после двух туров на Кубке Азии, дела идут неважно, команда не набирала очков и даже не забивала. Конечно, сборная идет последней в своем квартете, хотя еще есть шансы на выход в плей-офф. В первом туре киргизы уступили со счетом 0:2 Таиланду, хотя против такого соперника можно было сыграть лучше. Проиграла команда и второй матч Саудовской Аравии, тоже 0:2, причем в дебюте встречи остались в меньшинстве, а на старте второго тайма и вовсе вдевятером. При нынешних раскладах, победа с разницей в два мяча выведет Киргизию в раунд стыковых встреч.

Оман

На этом турнире Оман играет не так плохо, ведь в первом туре дали бой Саудовской Аравии, имели шансы на победу, но уступили 1:2, пропустив решающий мяч на 90+6 минуте. Во второй встрече команда считалась небольшим фаворитом против Таиланда, но встреча прошла в скучной борьбе, поэтому завершилась нулевой ничьей. Теперь Оман идет третьим в своем квартете, чтоб пройти дальше надо просто выиграть предстоящую битву.

История очных противостояний

Соперники пересекались в прошлом году дважды, на азиатском турнире Оман одержал победу в битве за третье место – 1:0, с таким же счетом выиграл Киргизстан дома в квалификации к чемпионату мира.

Прогноз на матч Киргизстан – Оман

В противостоянии аутсайдеров группыF, букмекеры отдают предпочтение Оману, коэффициент на успех которого резко падает. Киргизстану желательно уверенно побеждать в этой встрече, тогда будут шансы на плей-офф. Ожидаем сложной битвы, в которой никого не устроит ничья. Команды не склонны к зрелищному футболу, поэтому мы ставим на тотал меньше 2,5 голов.

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