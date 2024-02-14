Кельн – Вердер прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024
В стартовом матче 22-го тура Бундеслиги Кельн дома сыграет против Вердера. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.
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Кельн
Кельн провалил первую половину сезона, но после зимнего перерыва значительно улучшил свои результаты. В последних трех матчах “козлы” набрали 5 очков: 1 победа и 2 ничьих. Однако все равно команда Тимо Шультца занимает лишь 16-е место, которое позволяет играть матчи плей-офф за право играть в Бундеслиге против третьей команды Второй Бундеслиги. В предыдущем туре Кельн на выезде сыграл 1:1 против Хоффенхайма.
Вердер
Бременцы просто фантастически стартовали в 2024 году. В первом матче года Вердер сыграл 1:1 против Бохума, а затем последовали три подряд победы, одна из которых – против Баварии (1:0) в Мюнхене! И только лишь в предыдущем туре Вердер потерпел поражение он Хайденхайма (1:2). Последние результаты подняли Вердер на десятое место, а от Кельна команда Оле Вернера оторвалась на 10 очков.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Кельн выиграл только 1 из последних 6 матчей против Вердера, но сделал это со счетом 7:1 в минувшем сезоне
- В 5-м туре текущего сезона Вердер выиграл 2:1
- Вердер не может выиграть на стадионе Кельна с 2005 года
Прогноз на матч Кельн – Вердер
Кельн и Вердер находятся в хорошей форме и много забивают в последнее время. Ставлю на то, что в этом матче забьют обе команды.
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