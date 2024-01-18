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Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Кельн - Боруссия Д прогноз
Кельн Кельн
Бундеслига Германия 20 янв 2024, 09:30 Кельн - Боруссия Д
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Германия, Koln, РайнЭнергиШТАДИОН
Боруссия Д Боруссия Д
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Боруссия Д
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В субботу на легендарном “Рейн Энерги” Кельн примет Боруссию Дортмунд. Обе команды преследуют разные задачи в Бундеслиге. Если гости борются за место в зоне Лиги чемпионов, то хозяева поля ведут борьбу за сохранение прописки в элите немецкого футбола.

Кельн

На данный момент команда идет на 17-й строчке турнирной таблицы (зона вылета) и отстает от спасительного 15-го места всего на три очка. Команда не показывает стабильный футбол в этом сезоне и это не может не огорчать их болельщиков.

В последних пяти матчах Кельн добыл лишь одну победу при двух поражениях и двух ничейных результатах. Сейчас они идут на серии из четырех матчей без побед.

Боруссия Дортмунд

После шаткого старта команда набрал ход и теперь дышит в спину лидерам, отставая от четвертого места всего на три очка.

В последних пяти матчах первенства пятая команда турнирной таблицы добыла лишь одну победу при одном поражении и трех ничейных исходах. Судя по всему, в игре Боруссии есть определенные проблемы и их нужно решать, пока ситуация не вышла из-под контроля.

Задача Боруссии - место в топ-4 и пока она вполне выполнима.

История противостояний

В матче первого круга текущего сезона Боруссия обыграла Кельн со счетом 1:0, а еще раньше была победа дортмундцев со четом 6:1.

Прогноз на матч Кельн - Боруссия Дортмунд

Ожидается горячий матч с обилием атак и голевыми возможностями. Кельн будет грызть землю в попытках сохранить место в элите немецкого футбола, но сила атаки Дортмунда может стать решающим фактором. Ставлю на победу гостей.

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