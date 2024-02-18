Кавасаки Фронтале — Шаньдон Тайшан прогноз и ставки на матч 20 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Кавасаки Коэф.: 1.42 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

На этой неделе болельщиков ждут ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов АФК. В одном из таких Кавасаки Фронтале на домашнем стадионе примет Шаньдон Тайшан, игра начнется в 9:00 по центральноевропейскому времени.

Кавасаки Фронтале

Команда из Японии вышла в плей-офф Лиги Чемпионов АФК, заняв первую строчку в группе І. Они набрали в шести матчах 16 очков из 18 возможных, таким образом, ни разу не проиграв. В предыдущих пяти матчах Кавасаки одержали две победы и трижды проиграли. Однако, эти три поражения - товарищеские матчи. В предыдущей игре они победили Кобе и выиграли Суперкубок Японии.

Шаньдон Тайшан

Команда из китайской Суперлиги, которая во внутреннем чемпионате занимает второе место, имея в активе 58 очков после 30 туров, отставание от лидеров - пять очков. На групповом этапе Лиги Чемпионов АФК они заняли второе место, они набрали в группе G 12 очков и по дополнительным показателям обеспечили себе место в плей-офф. В крайних пяти матчах Шаньдон Тайшан победил только в двух матчах и потерпел три поражения.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Эти команды провели в своей истории только один матч. В первом матче плей-офф Лиги Чемпионов АФК Кавасаки победили со счетом 3:2.

Кавасаки Фронтале забивают минимум один мяч уже в трех матчах подряд.

Кавасаки Фронтале — Шаньдон Тайшан Прогноз

В первом матче Кавасаки Фронтале победил со счетом 3:2. По мнению букмекеров, именно японская команда является фаворитом этой игры и я не буду ничего выдумывать, поэтому поставлю на победу хозяев за 1,42.

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