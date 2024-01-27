EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Катар – Палестина прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Катар – Палестина прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Катар - Палестина прогноз
Катар Катар
Кубок Азии 2023 29 янв 2024, 10:00 Катар - Палестина
Эль-Хаур, Эль-Байт
Палестина Палестина
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.99
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В 1/8 финала Кубка Азии сборная Катара сыграет против Палестины. Прогноз на матч этих сборных подготовлен аналитиками DailySports.

Катар

Наверное, именно хозяевам текущего Кубка Азии групповой этап дался легче всего. Ни в одном из матчей Катар не встретил достойного сопротивления и набрал максимальное количество очков, не пропустив ни одного гола. В стартовой игре Кубка Азии Катар разгромил Ливан (3:0), а после этого одержал минимальные победы над Таджикистаном (1:0) и Китаем (1:0). Пока что команда испанского тренера Тинтина Мартинеса выглядит одним из главных фаворитов на титул.

Палестина

В сложный момент для своего народа сборная Палестины подарила настоящий праздник своим фанатам, сумев выйти в плей-офф. Первый матч на турнире Палестина разгромно проиграла Ирану (1:4), но потом неожиданно отобрала очки у команды ОАЭ (1:1). Решающим для палестинцев стал матч против Гонконга, в которым они не оставили шансов сопернику – 4:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Сборная Палестины впервые в своей истории сыграет в плей-офф Кубка Азии
  • Катар – действующий чемпион Азии. Он выиграл 10 подряд матчей на Кубках Азии
  • Из 6 матчей против Палестины за всю историю Катар выиграл 5 и один раз команды сыграли вничью

Прогноз на матч Катар – Палестина

Катар – очевидный фаворит матча. Настолько очевидный, что мы поставим на то, что команды на двоих забьют больше двух голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.99
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Сидней Кингз - Мельбурн Юнайтед прогноз НБЛ Сегодня, 23:00 Сидней Кингз — Мельбурн Юнайтед прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Сидней Кингз Коэф.: 1.68 Мельбурн Юнайтед Рекомендуем BetWinner
Макартур - Перт Глори прогноз А-лига Австралия 28 янв 2024, 01:00 Макартур – Перт Глори прогноз на матч 28 января 2024 Макартур Коэф.: 1.88 Перт Глори Сделать ставку MelBet
Янник Синнер - Даниил Медведев прогноз Открытый чемпионат Австралии 28 янв 2024, 03:30 Янник Синнер – Даниил Медведев прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Янник Синнер Коэф.: 1.86 Даниил Медведев Сделать ставку MelBet
Австралия - Индонезия прогноз Кубок Азии 28 янв 2024, 06:30 Австралия – Индонезия прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Австралия Коэф.: 1.6 Индонезия Рекомендуем 1xBet
Вест Бромвич - Вулверхэмптон прогноз Кубок Англии 28 янв 2024, 06:45 Вест Бромвич – Вулверхэмптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Вест Бромвич Коэф.: 3.54 Вулверхэмптон Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:27 Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову в попытке привлечь удачу для сборной Новости футбола Сегодня, 17:26 Хави покинет Барселону, Ракитич нужен саудитам. Дайджест трансферных новостей за 27 января Новости баскетбола Сегодня, 17:05 Милуоки Бакс официально назначил нового тренера Новости футбола Сегодня, 17:05 Нигерия благодаря дублю Лукмана обыграла Камерун и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 17:02 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:45 Милан упустил победу над Болоньей в матче с тремя пенальти Новости футбола Сегодня, 16:40 ФИФА официально подтвердила дисквалификацию Рубиалеса Новости футбола Сегодня, 16:30 СРОЧНО! Хави в конце сезона покинет Барселону Новости футбола Сегодня, 16:27 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости бокса Сегодня, 15:58 Джейк Пол объявит имя своего следующего соперника 30 января
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Сидней Кингз — Мельбурн Юнайтед прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 Макартур – Перт Глори прогноз на матч 28 января 2024 Теннис 28 янв 2024 Янник Синнер – Даниил Медведев прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 Австралия – Индонезия прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 Вест Бромвич – Вулверхэмптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол 28 янв 2024 Сельта – Жирона прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 КПР – Хаддерсфилд прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол 28 янв 2024 Уотфорд – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол 28 янв 2024 Ливерпуль – Норвич прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол 28 янв 2024 Таджикистан – ОАЭ прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года