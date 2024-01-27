Катар – Палестина прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

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В 1/8 финала Кубка Азии сборная Катара сыграет против Палестины. Прогноз на матч этих сборных подготовлен аналитиками DailySports.

Катар

Наверное, именно хозяевам текущего Кубка Азии групповой этап дался легче всего. Ни в одном из матчей Катар не встретил достойного сопротивления и набрал максимальное количество очков, не пропустив ни одного гола. В стартовой игре Кубка Азии Катар разгромил Ливан (3:0), а после этого одержал минимальные победы над Таджикистаном (1:0) и Китаем (1:0). Пока что команда испанского тренера Тинтина Мартинеса выглядит одним из главных фаворитов на титул.

Палестина

В сложный момент для своего народа сборная Палестины подарила настоящий праздник своим фанатам, сумев выйти в плей-офф. Первый матч на турнире Палестина разгромно проиграла Ирану (1:4), но потом неожиданно отобрала очки у команды ОАЭ (1:1). Решающим для палестинцев стал матч против Гонконга, в которым они не оставили шансов сопернику – 4:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Сборная Палестины впервые в своей истории сыграет в плей-офф Кубка Азии

Катар – действующий чемпион Азии. Он выиграл 10 подряд матчей на Кубках Азии

Из 6 матчей против Палестины за всю историю Катар выиграл 5 и один раз команды сыграли вничью

Прогноз на матч Катар – Палестина

Катар – очевидный фаворит матча. Настолько очевидный, что мы поставим на то, что команды на двоих забьют больше двух голов.

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