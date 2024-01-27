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Ирак – Иордания прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Ирак - Иордания прогноз
Ирак Ирак
Кубок Азии 2023 29 янв 2024, 05:30 Ирак - Иордания
Эр-Райян, Эдьюкейшн сити
Иордания Иордания
Прогноз на матч Победа Ирак
Коэф.: 2.12
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В 1/8 финала Кубка Азии сборная Ирака сыграет против Иордании. Прогноз на матч этих сборных подготовлен аналитиками DailySports.

Ирак

Ирак стал автором одной из самых громких сенсаций группового этапа. Команда, которую тренирует испанский тренер Хесус Касас, набрала максимальное количество очков в группе, а во втором туре обыграла главного фаворита в борьбе за титул – сборную Японии (2:1). Также сборная Ирака переиграла Вьетнам (3:2) и Индонезию (3:1). Перед стартом Кубка Азии практически все эксперты прогнозировали Ираку второе место в группе.

Иордания

Сборная Иордании удивительным образом финишировала на третьем месте в своей группе. После 2-го тура команда марокканского тренера лидировала в группе с 4 очками в активе, но поражение от Бахрейна (0:1) в последнем матче опустило иорданцев на третью позицию. Бахрейн финишировал первым, а второе место с 5 очками заняла Южная Корея. На самом старте Иордания ожидаемо разгромила Малайзию (4:0), а после этого в невероятном матче отобрала очки у Южной Кореи (2:2).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ни с одной сборной Иордания не играла в своей истории так часто, как с Ираком – 21 матч.
  • В 21 матче Иордания лишь 1 раз выиграла у Ирака – 2:0 в квалификации на чемпионат мира-2014. Ирак выиграл 14 игр.
  • Лучший результат Иордании на Кубках Азии – четвертьфинал. Ирак в 2007 году становился чемпионом Азии
  • Форвард сборной Ирака Аймен Хуссейн лидирует в бомбардирской гонке Кубка Азии-2023 – 5 голов

Прогноз на матч Ирак – Иордания

Сборная Ирака играет очень сильно на этом турнире. Она действует очень компактно и собранно в каждой из линии. Ставим на то, что еще в основное время она сможет пройти в четвертьфинал.

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