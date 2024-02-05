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Карагюмрюк – Самсунспор прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Фатих Карагумрук - Самсунспор прогноз
Фатих Карагумрук Фатих Карагумрук
Кубок Турции Сегодня, 06:30 Фатих Карагумрук - Самсунспор
Завершен
2 : 1
Турция,
Самсунспор Самсунспор
Давиде Бираски
72’
Flavio Paoletti
89’
68’
Marius Mouandilmadji
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.87
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100%
1хБет 5.00
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На 6 февраля в Кубке Турции запланировано три встречи, в том числе между собой сыграют Карагюмрюк – Самсунспор, прогноз на матч этих соперников составлен нашими экспертами.

Карагюмрюк

В этом сезоне Карагюмрюк ведет борьбу за выживание в элите турецкого футбола. Команда занимает скромную 17-ю строчку в чемпионате, отставая от спасительного 16-го места всего на два очка. В последнем туре клуб уступил в гостях прямому конкуренту Хатайспору. Карагюмрюк не в лучшей форме, ведь одержал всего одну победу в пяти встречах чемпионата, причем трижды проиграл за этот отрезок. Кубок Турции остается единственным турниром, в котором команда может выступить хорошо.

Самсунспор

Играет в сильнейшем турецком дивизионе и Самсунспор, где занимает 12-ю строчку, имея два очка отрыва от опасной зоны. У клуба есть оправдание, так как команда новичок элиты, поэтому главное закрепиться в Суперлиге. В последнем туре Самсунспор уступи на своем поле одному из лидеров Галатасараю со счетом 0:2, чем прервал серию из четырех матчей без поражений, за этот удачный период удалось набрать 8 очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды уже пересекались в этом сезоне, встреча прошла в рамках турецкой Суперлиги, Самсунспор играл дома и владел очевидным преимуществом, но забить единственный мяч удалось только на 84-й минуте – 1:0.
  • Карагюмрюк неплохо играет дома, в чемпионате было 3 поражения в 12 встречах на своем поле.
  • Самсунспор в Суперлиге проиграл 8 из 12 в Суперлиге.

Карагюмрюк – Самсунспор Прогноз

Как показывает статистика, обе команды играют дома на порядок лучше, чем в гостях, так что фактор своей арены может иметь ключевое значение. Не удивительно, сто небольшой перевес букмекеры отдают именно хозяевам поля. Ожидаем битвы примерно равных соперников, в которой не будет большого количества опасных моментов, ставим на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.87
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