Кальяри – Торино прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.58 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

26 января свою встречу в рамках Серии А проведут Кальяри – Торино, эксклюзивный прогноз на это событие подготовлен специалистами нашего ресурса.

Кальяри

Сардинцы находятся в постоянном напряжении в этом чемпионате, так как вынуждены вести борьбу за выживание. Команда занимает 17-ю строчку в чемпионате, хотя, отрыв от зоны вылета составляет всего один балл. В последнем туре Кальяри вел в счете на выезде после первого тайма, в битве с Фрозиноне, но в итоге уступили 1:3, чем прервали приятную серию из трех матчей без поражений. Теперь важно регулярно набирать очки и не падать в зону вылета.

Торино

«Быки» играют, как и ожидалось, команда занимает десятую строчку в чемпионате, отставание от топ-6 составляет 5 баллов, хотя попасть в еврокубки будет сложно. В последнем туре команда расписала мировую с Дженоа – 0:0. Матчи Торино редко бывают зрелищными, команда забивает меньше гола за матч в среднем, но пропускает столько же. «Быки» проиграли только одну встречу из последних семи, что является свидетельством хорошей формы.

История очных противостояний

Команды в первом круге не смогли определить победителя, Торино владел небольшим преимуществом, но не сумел его конвертировать в забитые мячи – 0:0.

Прогноз на матч Кальяри – Торино

Нас ожидает противостояние не самых стабильных команд, изначально на бумаге не было фаворита, но сейчас коэффициент на успех гостей немного упал. С турнирной точки зрения, победа нужнее Кальяри, ведь клуб ведет борьбу за выживание, а Торино не выглядит претендентом на еврокубки. В таком сложном матче мы решили сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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