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Кайсериспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Кайсериспор - Бешикташ прогноз
Кайсериспор Кайсериспор
Суперлига Турция 12 фев 2024, 12:00 Кайсериспор - Бешикташ
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- : -
Турция, Kayseri, Kadir Has Sehir Stadyumu
Бешикташ Бешикташ
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.7
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В турецкой Суперлиге продолжится 25 тур. В понедельник, 12 февраля, Бешикташ поедет в гости к Кайсериспору. Матч начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени.

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Кайсериспор

Команда продолжает вести борьбу за выживание в Суперлиге. Несмотря на то, что они занимают 13 строчку, отрыв от зоны вылета всего два очка, поэтому любая ошибка может быть фатальной. Сейчас Кайсериспор имеет в своем активе 28 очков после 24 туров. В предыдущих пяти матчах они не одержали ни одной победы: две ничьи и три поражения.

Бешикташ

Один из грандов турецкого футбола сейчас иду в зоне Лиги Европы. Они занимают третье место после 23 туров и имеют в активе 39 очков. В крайних пяти играх Бешикташ одержал две победы, дважды проиграл и однажды сыграл вничью. В предыдущем туре они одержали минимальную победу со счетом 2:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне Бешикташ победил Кайсериспор в первом круге со счетом 2:1.
  • В общем, Бешикташ соперник победил четыре матча и однажды проиграл.
  • Безвыигрышная серия Кайсериспор продолжается уже десять поединков подряд.

Прогноз на матч Кайсериспор – Бешикташ

Несмотря на форму обеих команд, матч, по моему мнению, будет тяжелым для обоих коллективов. Обе команды имеют большую мотивацию, поэтому будут зардяженными на матч. Рискну поставить на забитые голы, моя ставка - тотал больше 2,5 за 1,7.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.7
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