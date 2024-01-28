Истанбуспор – Самсунспор прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.75 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Предстоящий понедельник точно не будет скучным в футбольном плане, так как в этот день состоится немало событий. Наши эксперты подготовили свой эксклюзивный прогноз на матч Истанбуспор – Самсунспор.

Истанбуспор

У Истанбулспора все настолько плохо, что уже никто не сомневается в вылете клуба из элиты. Команда идет последней в турнирной таблице, отставание от спасительного 16-го места составляет целых 13 очков. В последнем туре клуб уступил в дерби Галатасараю со счетом 1:3, прервав приятную серию из трех матчей без поражений. Команда и так не демонстрирует высоких результатов, а сейчас и большой мотивации нет.

Самсунспор

По итогам 22 туров Самсунспор идет 15-м в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет всего два очка. В последнем туре удалось обыграть дома одного из прямых конкурентов Кайсериспор – 2:0, эта победа стала третьей в пяти матчах, за данный отрезок удалось набрать 10 очков, что и позволило покинуть зону вылета. Самсунспор набрал хороший ход, поэтому имеет высокие шансы сохранить прописку в сильнейшем турецком дивизионе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Самсунспор одержал волевую домашнюю победу со счетом 2:1, решающий мяч был забит на 90+3 минуте, не реализовав перед этим пенальти.

Самсунспор проиграл 8 из 11 встреч на выезде в этом сезоне, одержав только одну победу.

С Истанбулспора решением федерации снято 3 очка.

Истанбуспор – Самсунспор Прогноз

На бумаге изначально не было фаворита, но потом коэффициент на гостей немного просел. С турнирной точки зрения, победа нужнее гостям, ведь в спасение Истанбулспора вериться с трудом. Ожидаем сложного матча, который может закончиться с любым исходом, поэтому ставка на обмен забитыми мячами выглядит логично.

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