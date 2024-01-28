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Истанбуспор – Самсунспор прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Истанбулспор - Самсунспор прогноз
Истанбулспор Истанбулспор
Суперлига Турция 29 янв 2024, 09:00 Истанбулспор - Самсунспор
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Турция, Istanbul, Necmi Kadioglu Stadyumu
Самсунспор Самсунспор
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.75
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Предстоящий понедельник точно не будет скучным в футбольном плане, так как в этот день состоится немало событий. Наши эксперты подготовили свой эксклюзивный прогноз на матч Истанбуспор – Самсунспор.

Истанбуспор

У Истанбулспора все настолько плохо, что уже никто не сомневается в вылете клуба из элиты. Команда идет последней в турнирной таблице, отставание от спасительного 16-го места составляет целых 13 очков. В последнем туре клуб уступил в дерби Галатасараю со счетом 1:3, прервав приятную серию из трех матчей без поражений. Команда и так не демонстрирует высоких результатов, а сейчас и большой мотивации нет.

Самсунспор

По итогам 22 туров Самсунспор идет 15-м в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет всего два очка. В последнем туре удалось обыграть дома одного из прямых конкурентов Кайсериспор – 2:0, эта победа стала третьей в пяти матчах, за данный отрезок удалось набрать 10 очков, что и позволило покинуть зону вылета. Самсунспор набрал хороший ход, поэтому имеет высокие шансы сохранить прописку в сильнейшем турецком дивизионе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Самсунспор одержал волевую домашнюю победу со счетом 2:1, решающий мяч был забит на 90+3 минуте, не реализовав перед этим пенальти.
  • Самсунспор проиграл 8 из 11 встреч на выезде в этом сезоне, одержав только одну победу.
  • С Истанбулспора решением федерации снято 3 очка.

Истанбуспор – Самсунспор Прогноз

На бумаге изначально не было фаворита, но потом коэффициент на гостей немного просел. С турнирной точки зрения, победа нужнее гостям, ведь в спасение Истанбулспора вериться с трудом. Ожидаем сложного матча, который может закончиться с любым исходом, поэтому ставка на обмен забитыми мячами выглядит логично.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.75
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100%
1хБет 5.00
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