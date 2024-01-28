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Блэкберн - Рексем прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Блэкберн - Рексем прогноз
Блэкберн Блэкберн
Кубок Англии 29 янв 2024, 14:30 Блэкберн - Рексем
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Англия, Blackburn, Ewood Park
Рексем Рексем
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Блэкберн
Коэф.: 1.73
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Один из поединков 4-го раунда Кубка Англии будет сыгран на арене "Ивуд Парк", где местный Блэкберн примет одного из лидеров второй Лиги Рексем. Удастся ли "бродягам" подтвердить статус фаворита противостояния? Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Блэкберн

«Бродяги» известны многим, как чемпион Английской Премьер-лиги середины 1990-х годов. Однако сейчас от былого величия не осталось и следа. Под руководством датчанина Йона-Даля Томассона Блэкберн проводит очень непростой сезон, занимая по итогам 28 сыгранных туров лишь 17 место в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе «риверсайдцев» 33 набранных очка и отставание от шестой строчки составляет целых 10 пунктов. К кубковой встрече «Бродяги» подходят после домашней ничьей с бьющимся за выживание Хаддерсфилдом (1:1). Отметим, что на предыдущей стадии Кубка Англии Блэкберн со счётом 5:2 обыграл перволиговый Кембридж Юнайтед. Впрочем, сам матч получился очень непростым для подопечных Йона-Даля Томассона, ведь гости дважды вели в счёте

Рексем

В прошлом сезоне Рексем выиграл Национальную конференцию, а на текущий момент занимает вторую строчку в Лиге 2, уступая Стокпорту два пункта. Покинуть вершину турнирной таблицы команде Фила Паркинсона пришлось в прошлом туре, когда они с минимальным счётом уступили в гостях Ньюпорту (0:1). Это поражение стало для «красных драконов» вторым в последних пяти турах. Да и в целом, выездные поединки очень тяжело даются «The Robins». Если в родных стенах у подопечных Фила Паркинсона всего одно поражение при 11 победах, то в гостях в 13 поединках всего 4 победы при таком же количестве поражений. На предыдущих стадиях Кубка Англии «красные драконы» не испытали проблем с Менсфилдом, Йовилом и Шрусбери.

История очных противостояний

Удивительно, но команды лишь раз сыграли друг с другом. В июле 2013 года товарищеский поединок завершился вничью 1:1.

Блэкберн - Рексем прогноз

При всех своих проблемах Блэкберн выглядит более статусным клубом и в родных стенах должен обыгрывать такого оппонента. Наша ставка «Победа Блэкберна» за 1.73.

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Прогноз на матч Победа Блэкберн
Коэф.: 1.73
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