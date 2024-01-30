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Иран - Сирия прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Иран - Сирия прогноз
Иран Иран
Кубок Азии 31 янв 2024, 11:00 Иран - Сирия
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Международные, Doha, Abdullah bin Khalifa Stadium
Сирия Сирия
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 2.02
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31 января в одном из поединков 1/8 финала Кубка Азии встретятся сборные Ирана и Сирии. Участник следующей стадии определится на арене «Абдулла бин Халифа» в Дохе. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Иран

Сборная Ирана считается одной из сильнейших команд Азии и своими результатами «Принцы Персии» это подтверждают. На прошлом континентальном турнире Иран пробился в полуфинал, где уступил Японии. Да и в целом, начиная с 1996 года, «Персидские леопарды», как минимум, пробивались в восьмёрку сильнейших. Групповой этап Кубка Азии 2023 года сборная Ирана прошла на одном дыхании, оформив победы во всех трёх поединках. В стартовом туре команда Амира Галеноя разнесла Палестину (4:1), затем минимально одолела Гонконг (1:0), а завершила групповой этап победой над ОАЭ (2:1).

Сирия

В отличие от своего соперника по плей-офф, сборная Сирии никогда к фаворитам не относилась и большими успехами похвастаться не может. Для сирийцев большим счастьем было само попадание на континентальный турнир. Текущий групповой турнир также сложился для «Касиюнских орлов» очень непросто. Зацепившись за ничью в стартовом матче с Узбекистаном (0:0), команда Эктора Купера минимально уступила Австралии во второй игровой день (0:1). Решающим для сирийцев стала победа над Индией (1:0), которая позволила занять третью строчку в квартете В. Автором исторического мяча стал Омар Хрибин.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • На текущий момент «персидские леопарды» имеют беспроигрышную серию из 15 матчей на всех уровнях
  • Тотал больше 2,5 сыграл в 9 из 10 последних играх Ирана
  • Иран обыгрывает Сирию в 4-х поединках кряду, причём трижды пробивая «Тотал 2.5»

Иран – Сирия Прогноз

Букмекеры не видят шансов у сборной Сирии в этом противостоянии. С ними трудно не согласиться, однако коэффициент на «Победу Ирана» в пределах 1.30 откровенно мал для ставки. «Принцы Персии» демонстрируют результативный футбол в последних играх, так что наша ставка «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.95.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 2.02
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