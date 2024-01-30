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Бахрейн - Япония прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Бахрейн - Япония прогноз
Бахрейн Бахрейн
Кубок Азии 31 янв 2024, 06:30 Бахрейн - Япония
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Международные, Doha, Al Thumama Stadium
Япония Япония
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.82
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Один из участников четвертьфинальной стадии Кубка Азии определится в среду на арене "Аль-Тумама", где в очном противостоянии сойдутся Бахрейн и Япония. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на этот поединок.

Бахрейн

Сборная Бахрейна регулярно участвуют в континентальном турнире начиная с 2004 года, однако стабильностью результатов "Ловцы жемчуга" не могут. К примеру, на дебютном для себя турнире 2004 года "красные" сенсационно заняли четвёртое место. В то же время, выйти в раунд плей-офф Бахрейн смог спустя 15 лет - в 2019 году. Пробился в плей-офф раунд Бахрейн и в текущем розыгрыше. При этом стартовала команда Хуана Антонио Пицци с поражения от Южной Кореи со счётом 1:3. А вот в двух последующих матчах были оформлены победы с одинаковым счётом 1:0 над Малайзией и Иорданией. В свою очередь, фавориты группы в лице Южной Кореи оступились дважды, сыграв вничью с теми же соперниками. В итоге Бахрейн сенсационно финишировал на первой строчке в группе.

Япония

Япония запомнилась своей яркой игрой на катарском чемпионате мире, когда оставила позади, считавшихся фаворитами, Германию и Испанию. Не удивительно, что в Катаре все относятся к «синим самураям» с большим уважением и ждут японцев на поздних стадиях турнира. А вот сами подопечные Хадзимэ Мориясу неприятно удивили в текущем розыгрыше. После уверенной победы над Вьетнамом в первом туре (4:2) последовало неожиданное поражение от Ирака со счётом 1:2. По сути этот результат и предопределил судьбу первого места в группе. В последнем туре японцы разнесли Индонезию 3:1, однако и Ирак ценой титанических усилий вырвал победу над Вьетнамом, забив решающий гол на 12-й компенсированной минуте.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Последний раз команды пересекались в марте 2010 года, когда в квалификации Кубка Азии Япония оформила домашнюю победу со счётом 2:0
  • В пяти последних поединках четыре раза победу праздновали «синие самураи»
  • Лишь в одном поединке из восьми последних этих команд сыграла ставка на «Тотал больше 2.5», а в шести случаях был зафиксирован счёт 1:0

Бахрейн – Япония прогноз

Пожалуй, для сборной Бахрейна выход в плей-офф уже потолок возможностей. А вот от Японии букмекеры ждут уверенной победы и оценивают вероятность этого события коэффициентом 1.22. Мы же предлагаем взять «Тотал меньше 3.0» с коэффициентом 1.78.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.82
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