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Иран – ОАЭ прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Иран - ОАЭ прогноз
Иран Иран
Кубок Азии 23 янв 2024, 10:00 Иран - ОАЭ
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Международные, Doha, Education City Stadium
ОАЭ ОАЭ
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.57
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23 января свою встречу на Кубке Азии проведут Иран – ОАЭ, с прогнозом на противостояние этих соперников можно ознакомиться на страницах нашего ресурса.

Иран

Сборная Ирана всегда относилась к числу претендентов на победу на континентальных азиатских первенствах. Пока команда начала неплохо, две победы уже гарантировали выход из группы, последним штрихом будет выход в плей-офф с первого места, будет достаточно не уступить. В первом туре иранцы уверенно обыграли Палестину со счетом 4:1, а во втором матче одолели Гонконг – 1:0. Состав здесь солидный, поэтому можно ставить амбициозные цели.

ОАЭ

Для ОАЭ турнир начался с победы над аутсайдером группы Гонконгом – 3:1, команда создала много моментов, хотя немало позволяла и слабому сопернику. В втором матче сборная считалась небольшим фаворитом против Палестины, открыла счет в середине первого тайма, а в его концовке осталась в меньшинстве. Соперник в той встрече сравнял счет во второй половине, сильно давил, но в итоге удалось устоять – 1:1. Бороться за первую строчку опасно, ведь можно и пропустить от сильного Ирана, здесь будет оптимально сохранить свою позицию.

История очных противостояний

Соперники пересекались много раз, в том числе в групповом раунде квалификации к чемпионату мира 2022 года, тогда обе встречи выиграл Иран с одинаковым счетом 1:0.

Прогноз на матч Иран – ОАЭ

Соперники фактически разыграют первое место в группе С, поскольку ничья выводит обе команды в плей-офф, есть большая вероятность увидеть не самый зрелищный матч. Иран котируется фаворитом, хотя бежать вперед нет смысла, когда главное не проиграть, чтоб остаться на вершине квартета. Лишний раз никто рисковать не будет, по этой причине мы ставим на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.57
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