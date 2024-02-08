Иордания – Катар прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 от Даниила Шевчука

Прогноз на матч Победа Катар Коэф.: 2.14 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В финальном поединке Кубка Азии-2023 хозяева турнира Катар сыграют против сенсационной Иордании. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Иордания

Увидеть сборную Иордании в финале не ожидал абсолютно никто. В 1/8 финала команда Хуссейна Аммута в невероятной концовке вырвала победу над Ираком (3:2), забив два мяча в компенсированное арбитром время. Затем последовала ожидаемая победа над Таджикистаном (1:0). В полуфинале Иордания заслуженно обыграла Южную Корею (2:0) и сотворила главную сенсацию Кубка Азии-2023.

Катар

Сборная Катара – действующие чемпионы Азии. Только одной команде на этом турнире удалось не проиграть катарцам в основное время – в четвертьфинале Узбекистан проиграл в серии пенальти. После трех побед на групповом этапе Катар в 1/8 финала справился с Палестиной (1:0), а в полуфинале неожиданно выбил сборную Ирана (3:2).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Сборная Иордании никогда не играла в финале Кубка Азии

В 12 матчах против Катара Иордания выигрывала только 2 раза, а последняя победа была аж в 2004 году

Катар выиграл 13 матчей на Кубке Азии подряд

Прогноз на матч Иордания – Катар

Иордания влюбила в себя игрой на этом турнире, но все же Катар является очевидным фаворитом. Ставлю на победу хозяев Кубка Азии.

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