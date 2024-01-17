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Интер Милан – Лацио прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Интер М - Лацио прогноз
Интер М Интер М
Суперкубок Италии 19 янв 2024, 14:00 Интер М - Лацио
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- : -
Италия, Riyadh, Al-Awwal Park
Лацио Лацио
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.5
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В матче полуфинала Суперкубка Италии в Саудовской Аравии миланский Интер сыграет против римского Лацио. В этом противостоянии сойдутся гранды итальянского футбола и номинальные хозяева поля считаются фаворитами. Встреча пройдет 19 января 2024 года.

Интер Милан

В минувшем туре миланцы играли против Монцы и добыли победу со счетом 5:1. Команда набрала невероятно хорошую форму и продолжает громить всех соперников на свое пути.

По итогам 20-ти туров национального первенства Интер Милан проиграл лишь один раз при 16-ти победах. В последних пяти матчах чемпионата команда выиграла четыре раза и раз сыграла вничью.

Интер продолжает лидировать в турнирной таблице и пока отрывается от Ювентуса всего на два балла.

Лацио

Римский коллектив после успешного прошлого сезона немного сбавил обороты. Команда идет на шестой строчке турнирной таблицы, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка. В прошлом сезоне римляне финишировали на второй строчке.

В последнем матче чемпионата Италии столичная команда минимально обыграла Лечче и немного улучшила свое турнирное положение.

В последних пяти матчах национального первенства Лацио выиграл четыре встречи и раз проиграл.

История встреч

В последнем матче Серии А (17 декабря 2023) Интер победил со счетом 2:0 и теперь гости попытаются взять реванш.

Прогноз на матч Интер – Лацио

Интер попытается повторить результативность успех матча, но крепкая оборона Лацио может стать преградой. Не верю, что в этом противостоянии будет много голов. Ставлю на тотал матча меньше 3.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.5
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