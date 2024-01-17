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Интер – Лацио прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Интер М - Лацио прогноз
Интер М Интер М
Суперкубок Италии 19 янв 2024, 14:00 Интер М - Лацио
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- : -
Италия, Riyadh, Al-Awwal Park
Лацио Лацио
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.98
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1хБет 5.00
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19 января свою встречу в рамках полуфинала Суперкубка Италии проведут Интер – Лацио прогноз на матч этих соперников можно найти на страницах нашего ресурса.

Интер

Миланский клуб выглядит, хотя не обошлось без неприятностей, таких как вылет из Кубка Италии в 1/8 финала. В Лиге Чемпионов Интер уверенно вышел из группы и теперь ожидает матчей плей-офф. На внутренней арене клуб лидирует после 20 туров, хотя главный преследователь Ювентус отстает всего на два очка. В последнем туре удалось обыграть в гостях Монцу со счетом 5:1. Мощный сезон выдает Лаутаро Мартинес, на его счету 18 голов и 2 результативные передачи в чемпионате. Предстоящую битву из-за травмы пропустит Куадрадо.

Лацио

Римляне не могут похвастаться стабильностью, хотя сейчас команда на подъеме. В Лиге Чемпионов Лацио сумел выйти из группы, а в Кубке Италии недавно пробился в полуфинал, одолев принципиального соперника Рому – 1:0. Хуже всего обстояли дела в чемпионате, но и тут клуб выдал серию из четырех побед, что позволило подняться на шестую строчку, теперь отставание от первого квартета составляет всего один балл. У римлян тоже одна кадровая потеря, из-за травмы не сыграет Кастельянос.

История очных противостояний

Команды играли раз между собой раз в этом сезоне, примерно месяц назад Серии А, тогда Интер лучше воспользовался своими моментами, одержав выездную победу со счетом 2:0.

Прогноз на матч Интер – Лацио

В протоколе первым указан Интер, хотя игра пройдет на нейтральном стадионе в Саудовской Аравии. Миланский клуб считается явным фаворитом, хотя Лацио сейчас тоже на ходу, поэтому может дать бой сильному сопернику. В этой паре не все так однозначно, хотя признаем, что подопечные Симоне Индзаги выглядит предпочтительнее. Возьмем здесь ставку на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.98
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