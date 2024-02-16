Хоффенхайм – Унион Берлин прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

17 февраля свою встречу в рамках Бундеслиги проведут Хоффенхайм – Унион Берлин, прогноз на матч этих команд составлен нашими аналитиками.

Хоффенхайм

«Сине-белые» в нынешнем сезоне показывают зрелищный футбол, хотя нет стабильности в результатах. В последнем туре команда расписала мировую дома с Кельном – 1:1, причем спаслись от поражения только на 90+4 минуте. Данная ничья стала третьей подряд, а серия без побед и вовсе продолжилась до семи матчей, за этот отрезок удалось набрать всего 4 очка. Учитывая такую длительную серию без побед, текущее восьмое место выглядит не так плохо, отставание от топ-6 составляет 5 очков.

Унион Берлин

Этот сезон был историческим для берлинцев, они дебютировали в Лиге Чемпионов, но финишировали на последней строчке в группе, параллельно выдавая длительную серию без побед в чемпионате. Сейчас клуб только 15-й в Бундеслиге, отрыв от опасной зоны составляет 5 очков, что не так уж и плохо. В последнем туре Унион Берлин одержал тяжелейшую победу над Вольфсбургом со счетом 1:0. Шансы на сохранение прописки хорошие, о большем сейчас нет смысла мечтать.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды выдали хороший матч в первом круге, ключевым фактором стала реализация, Хоффенхайм сумел выиграть в гостях со счетом 2:0, хотя берлинцы создали даже больше опасных моментов.

Хоффенхайм одержал на своем поле всего две победы в 10 встречах, при этом было 4 поражения и 4 ничьи.

Унион Берлин худшая выездная команда чемпионата,

Хоффенхайм – Унион Берлин Прогноз

На бумаге хозяева небольшие фавориты, хотя мы ожидаем непредсказуемый футбол. Встретятся соперники разного стиля, Хоффенхайм любит атаковать, а берлинцы предпочитают действовать осторожно. Мы считаем здесь приемлемой ставку на тотал меньше 3 голов.

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