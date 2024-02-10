Хоффенхайм – Кельн прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 21 тура Бундеслиги свою встречу проведут Хоффенхайм – Кельн, прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего ресурса.

Хоффенхайм

Для Хоффенхайма сезон не самый яркий, команда идет девятой в чемпионате, отставая на шесть очков от топ-6, при этом есть игра в запасе. В последнем туре команда в зарубе расписала ничью против Вольфсбурга на выезде – 2:2. Клуб выдает слабый отрезок в чемпионате, так как не побеждает в шести матчах подряд, набрав всего три очка за этот отрезок. При наличии стабильность, Хоффенхайм может даже бороться за место в зоне еврокубков, если удастся обрести стабильность.

Кельн

«Козлы» заставляют серьезно переживать своих фанатов, ведь команда занимает 16-ю строчку, а это зона переходных матчей. Отставание от спасительной 15-й строчки составляет шесть очков, при этом есть игра в запасе. В последнем туре Кельн одержал важную домашнюю победу над сильным Айнтрахтом со счетом 2:0. Данный успех позволил прервать серию из шести матчей без побед, за этот период удалось набрать всего три очка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Хоффенхайм одержал выездную победу со счетом 3:1.

Команды пробивали ставку тотал больше 2,5 голов в 9 из последних 11 встреч.

Хоффенхайм не впечатляет в домашних встречах, всего две победы, четыре поражения и три ничьи.

Хоффенхайм – Кельн Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, хотя сойдутся мотивированные соперники. Ожидаем характерной для Бундеслиги зарубы, где игра пойдет на встречных курсах. Мы считаем, что битва получится результативной, поэтому считаем рабочей ставку на тотал больше 2,5 голов.

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