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Хетафе – Сельта прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Хетафе - Сельта прогноз
Хетафе Хетафе
Ла Лига Испания 11 фев 2024, 08:00 Хетафе - Сельта
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Испания, Getafe, Колизей Альфонсо Перес
Сельта Сельта
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.52
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На воскресение запланировано много футбола, в Ла Лиге программа игрового дня начнется противостоянием Хетафе – Сельта, прогноз на матч этих соперников читайте на нашем сайте.

Хетафе

Для Хетафе сезон складывается неплохо, так как команда плотно закрепилась в середине турнирной таблице, расположившись на десятой строчке, отрыв от опасной зоны составляет 10 очков. В последнем туре удалось выдать хороший матч в гостях против сильного Бетиса – 1:1. Хетафе одержал всего одну победу в шести встречах, хотя в игровом плане не все так плохо. Уругвайцы Альварес и Арамбпрри пропустят предстоящую битву по разным причинам.

Сельта

«Небесные» в этом сезоне вынуждены думать о сохранении прописки, пока они идут 16-ми в чемпионате, имея отрыв 3 очка от зоны вылета. В последнем туре Сельта взяла важные три очка, одолев в гостях Осасуну со счетом 3:0, эта победа позволила прервать серию из трех встреч без выигрышей. У «кельтов» четыре кадровые потери перед этим противостоянием, Бамба в сборной, Айду, Сведберг и Дотор травмированы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Битва первого круга выдалась насыщенной, по итогам первого тайма счет был 2:2, а Хетафе остался в меньшинстве на выезде, во второй половине Сельта не реализовал численный перевес, голов больше не было.
  • Хетафе выиграл 6 встреч из 11 на своем поле в этом сезоне.
  • Сельта одержала всего две выездные победы в 11 встречах, при этом было 4 ничьи и 5 поражений.

Хетафе – Сельта Прогноз

Команды в первом круге порадовали высокой результативностью, хотя это было исключением из правил, если учитывать их историю очных противостояний. Мы не ждем здесь результативного футбола, а предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.52
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