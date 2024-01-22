EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Хатайспор – Аланияспор прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Хатайспор – Аланияспор прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Хатайспор - Аланяспор прогноз
Хатайспор Хатайспор
Суперлига Турция 23 янв 2024, 09:00 Хатайспор - Аланяспор
-
- : -
Турция, Hatay, Yeni Hatay Stadyumu
Аланяспор Аланяспор
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.54
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

На 23 января в турецкой Суперлиге запланировано три встречи, в одной из них сойдутся Хатайспор – Аланияспор прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Хатайспор

После 21 тура Хатайспор занимает только 17-ю строчку, а это зона вылета. Клуб отстает от спасительного 16-го места только по дополнительным показателям, так что вся борьба еще впереди. Основная задача команды, сохранить прописку в элите турецкого футбола. В последнем туре Хатайспор уступил в гостях Касымпаша со счетом 0:3, причем соперник начал забивать только с 74-й минуты встречи. Команда явно забыла вкус побед в чемпионате, так как не побеждает в девяти матчах кряду.

Аланияспор

Не впечатляет феноменальными результатами и Аланияспор, занимающий 13-ю строчку в турнирной таблице. В последнем туре команда одержала волевую домашнюю победу над Ризеспором со счетом 2:1, решающий мяч на 90+1 минуте забил вышедший на замену Пионе Систо. Этот успех позволил прервать серию из трех матчей побед. Пока Аланияспор не может себя чувствовать в безопасности, так как отрыв от зоны вылета составляет 4 очка.

Статистика очных противостояний

Матч первого круга прошел при небольшом перевесе Аланияспора, который играл дома, хозяева даже забили победный мяч в компенсированное время, который был отменен после видеоповтора, так как судьи зафиксировали офсайд.

Прогноз на матч Хатайспор – Аланияспор

Ожидается непредсказуемый матч, это видно даже по котировкам букмекеров. Скучная ничья здесь никого не устроит, поэтому команды должны сыграть смелее, тогда будут шансы добиться желаемого результата. Надежной здесь выглядит ставка на тотал больше 2,5 забитых мячей.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.54
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Линда Носкова - Элина Свитолина прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 21:30 Линда Носкова – Элина Свитолина прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Линда Носкова Коэф.: 1.54 Элина Свитолина Рекомендуем 1xBet
Артюр Казо - Хуберт Хуркач прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 23:00 Артюр Казо – Хуберт Хуркач прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Артюр Казо Коэф.: 1.74 Хуберт Хуркач Сделать ставку 1xBet
Александр Зверев - Кэмерон Норри прогноз Открытый чемпионат Австралии 22 янв 2024, 00:00 Александр Зверев – Кэмерон Норри прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Александр Зверев Коэф.: 1.75 Кэмерон Норри Сделать ставку 1xBet
Миомир Кецманович - Карлос Алькарас прогноз Открытый чемпионат Австралии 22 янв 2024, 03:00 Миомир Кецманович – Карлос Алькарас прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Миомир Кецманович Коэф.: 1.69 Карлос Алькарас Рекомендуем 1xBet
Арис Л. - Анортосис прогноз Первый дивизион Кипр 22 янв 2024, 12:00 Арис – Анортосис прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Арис Л. Коэф.: 1.98 Анортосис Сделать ставку 1xBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:07 Жота феерит, а Ливерпуль громит Борнмут. Обзор матча и видео всех голов Новости футбола Сегодня, 17:02 Реалу нужен Коуту, клуб АПЛ в погоне за Бонифейсом. Главные трансферные новости за 21 января Новости футбола Сегодня, 16:59 Бенефис Довбика и убедительная победа Жироны над Севильей Новости футбола Сегодня, 16:58 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:54 Кубок африканских наций. ЮАР уничтожила Намибию Новости футбола Сегодня, 16:25 Все позади, я вернулся. Тоуни прокомментировал свой гол в первом матче после возращения Новости футбола Сегодня, 16:03 Форвард ПСЖ близок к переходу в клуб Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 15:50 Все трансферы Бундеслиги: зима 2024 Новости футбола Сегодня, 15:33 Клопп рассказал, что изменил Ливерпуль в перерыве для победы над Борнмутом Новости футбола Сегодня, 15:16 Рефери принял правильные решения. Анчелотти прокомментировал скандальный матч Реал - Альмерия
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Линда Носкова – Элина Свитолина прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис Сегодня Артюр Казо – Хуберт Хуркач прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис 22 янв 2024 Александр Зверев – Кэмерон Норри прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис 22 янв 2024 Миомир Кецманович – Карлос Алькарас прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол 22 янв 2024 Арис – Анортосис прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол 22 янв 2024 АЕК Ларнака – Пафос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол 22 янв 2024 Леганес – Бургос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Бокс 22 янв 2024 Кен Широ — Карлос Канисалес прогноз и ставки на бой 23 января 2024 года Хоккей 22 янв 2024 Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Баскетбол 22 янв 2024 Даллас Маверикс — Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года