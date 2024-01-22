Хатайспор – Аланияспор прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2 Коэф.: 1.54 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

На 23 января в турецкой Суперлиге запланировано три встречи, в одной из них сойдутся Хатайспор – Аланияспор прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Хатайспор

После 21 тура Хатайспор занимает только 17-ю строчку, а это зона вылета. Клуб отстает от спасительного 16-го места только по дополнительным показателям, так что вся борьба еще впереди. Основная задача команды, сохранить прописку в элите турецкого футбола. В последнем туре Хатайспор уступил в гостях Касымпаша со счетом 0:3, причем соперник начал забивать только с 74-й минуты встречи. Команда явно забыла вкус побед в чемпионате, так как не побеждает в девяти матчах кряду.

Аланияспор

Не впечатляет феноменальными результатами и Аланияспор, занимающий 13-ю строчку в турнирной таблице. В последнем туре команда одержала волевую домашнюю победу над Ризеспором со счетом 2:1, решающий мяч на 90+1 минуте забил вышедший на замену Пионе Систо. Этот успех позволил прервать серию из трех матчей побед. Пока Аланияспор не может себя чувствовать в безопасности, так как отрыв от зоны вылета составляет 4 очка.

Статистика очных противостояний

Матч первого круга прошел при небольшом перевесе Аланияспора, который играл дома, хозяева даже забили победный мяч в компенсированное время, который был отменен после видеоповтора, так как судьи зафиксировали офсайд.

Прогноз на матч Хатайспор – Аланияспор

Ожидается непредсказуемый матч, это видно даже по котировкам букмекеров. Скучная ничья здесь никого не устроит, поэтому команды должны сыграть смелее, тогда будут шансы добиться желаемого результата. Надежной здесь выглядит ставка на тотал больше 2,5 забитых мячей.

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