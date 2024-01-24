EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Голден Стэйт Уорриорз — Атланта Хоукс прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Голден Стэйт Уорриорз — Атланта Хоукс прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Голден Стэйт Уорриорз - Атланта Хоукс прогноз
Голден Стэйт Уорриорз Голден Стэйт Уорриорз
НБА Сегодня, 21:00 Голден Стэйт Уорриорз - Атланта Хоукс
Сан-Франциско, Chase Center
Атланта Хоукс Атланта Хоукс
Прогноз на матч Тотал больше 229
Коэф.: 1.61
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Голден Стэйт и Атланта. Встреча пройдет в четверг, 25 января. Начало игры запланировано на 04:00 по центрально европейскому времени.

Голден Стэйт Уорриорз

Голден Стэйт в текущем сезоне выступает неважно и не может похвастаться удачными результатами. По итогам 40-ка поединков в активе Уорриорз всего 18 побед, что не дает право всерьез рассматривать команду как претендента на выход в плей-офф.

Если Голден Стэйт хочет побороться за топ-10 на Западе, то должен менять что-то в самое ближайшее время.

Атланта Хоукс

После неплохого прошлого сезона Атланта сдала в плане результатов. На текущий момент Хоукс расположились на 10-м месте Восточной конференции и имеют в своем активе 18 побед в 43-х матчах.

На пятки Атланте наступают Торонто Рэпторс и Бруклин Нетс, а значит борьба за места в плей-ин обещает быть жаркой. Стоит отметить хорошую форму лидера Хоукс Трея Янга.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Голден Стэйт проиграл три из четырех последних домашних поединков.
  • Атланта потерпела поражение в двух предыдущих матчах.
  • В поединках прошлого сзона команды обменялись домашними победами.

Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Атланта Хоукс

Соперники показывают результативный баскетбол в очных матчах, поэтому, думаю, стоит и в этом поединке ожидать чего-то подобного. Моя ставка — тотал больше 229 очков.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 229
Коэф.: 1.61
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Япония - Индонезия прогноз Кубок Азии Сегодня, 06:30 Япония – Индонезия прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Япония Коэф.: 1.79 Индонезия Рекомендуем 1xBet
Ирак - Вьетнам прогноз Кубок Азии Сегодня, 06:30 Ирак – Вьетнам прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Ирак Коэф.: 2 Вьетнам Сделать ставку 1xBet
ЮАР - Тунис прогноз Кубок африканских наций Сегодня, 12:00 Южная Африка – Тунис прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года ЮАР Коэф.: 1.84 Тунис Сделать ставку 1xBet
Намибия - Мали прогноз Кубок африканских наций Сегодня, 12:00 Намибия – Мали прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Намибия Коэф.: 1.58 Мали Рекомендуем 1xBet
Мальорка - Жирона прогноз Кубок Испании Сегодня, 13:30 Мальорка – Жирона прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Мальорка Коэф.: 1.6 Жирона Сделать ставку 1xBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:00 Атлетико готовит документы для трансфера звезды Антверпена Новости тенниса Сегодня, 04:41 Девушка дня. Полуфиналистка Australian Open – истинная красавица Новости футбола Сегодня, 04:37 Известен саудовский клуб, который делал предложение обладателю Золотого мяча Новости футбола Сегодня, 04:12 Бензема прокомментировал информацию о его желании покинуть Аль-Иттихад Новости хоккея Сегодня, 04:00 Эдмонтон установил уникальный рекорд в истории НХЛ Новости футбола Сегодня, 03:32 Фанаты атаковали отель Аль-Насра из-за отсутствия Роналду Новости футбола Сегодня, 03:25 Полузащитник дортмундской Боруссии выбрал себе новый клуб Новости футбола Сегодня, 02:53 Сборная Ганы осталась без главного тренера Новости хоккея Сегодня, 02:20 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости тенниса Сегодня, 02:00 Триллер длительностью пять сетов. Медведев победил Хуркача в битве за полуфинал Aus Open
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Япония – Индонезия прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Ирак – Вьетнам прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Южная Африка – Тунис прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Намибия – Мали прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Мальорка – Жирона прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Фейенорд – ПСВ прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Бавария – Унион Берлин прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Танзания – ДР Конго прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Замбия – Марокко прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Фулхэм – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года