Голден Стэйт Уорриорз — Атланта Хоукс прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 229 Коэф.: 1.61 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Голден Стэйт и Атланта. Встреча пройдет в четверг, 25 января. Начало игры запланировано на 04:00 по центрально европейскому времени.

Голден Стэйт Уорриорз

Голден Стэйт в текущем сезоне выступает неважно и не может похвастаться удачными результатами. По итогам 40-ка поединков в активе Уорриорз всего 18 побед, что не дает право всерьез рассматривать команду как претендента на выход в плей-офф.

Если Голден Стэйт хочет побороться за топ-10 на Западе, то должен менять что-то в самое ближайшее время.

Атланта Хоукс

После неплохого прошлого сезона Атланта сдала в плане результатов. На текущий момент Хоукс расположились на 10-м месте Восточной конференции и имеют в своем активе 18 побед в 43-х матчах.

На пятки Атланте наступают Торонто Рэпторс и Бруклин Нетс, а значит борьба за места в плей-ин обещает быть жаркой. Стоит отметить хорошую форму лидера Хоукс Трея Янга.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Голден Стэйт проиграл три из четырех последних домашних поединков.

Атланта потерпела поражение в двух предыдущих матчах.

В поединках прошлого сзона команды обменялись домашними победами.

Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Атланта Хоукс

Соперники показывают результативный баскетбол в очных матчах, поэтому, думаю, стоит и в этом поединке ожидать чего-то подобного. Моя ставка — тотал больше 229 очков.

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