Герта – Магдебург прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.59 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

16 февраля свою встречу в рамках второй Бундеслиги проведут Герта – Магдебург, прогноз на матч которых составлен аналитиками нашего сайта.

Герта

Столичный клуб играет в этом сезоне с переменным успехом, 8 побед, столько же поражений, а также пять ничьих. В последнем туре Герта сумела обыграть в гостях сильный Гройтер Фюрт со счетом 2:1, данный успех позволил прервать серию из четырех матчей без побед. Цель вернуться в элиту, с большой вероятностью, откладывается еще на сезон, так как текущее восьмое место не выглядит перспективно, отставание от тройки составляет 8 баллов.

Магдебург

По итогам 21 тура, Магдебург расположился на 12-й строчке во втором немецком дивизионе, команда играет с переменным успехом, пытаясь держаться ближе к середине. Запас прочности по сравнению с опасной зоной составляет 6 очков. В последнем туре Магдебург неожиданно обыграл на своем поле лидера чемпионата Санкт-Паули, сумев нанести сопернику первое поражение в сезоне.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Битва первого круга запомнилась невероятной результативностью, Герта четыре раза вела в счете, но в итоге уступила в гостях со счетом 4:6.

В 17 играх из 21 с участие Герты заходила ставка тотал больше 2,5 голов, у Магдебурга этот показатель только 9 из 21.

Герта – Магдебург Прогноз

Нас ожидает битва прямых конкурентов, ведь команды разделяют всего два очка в турнирной таблице. Герта котируется небольшим фаворитом, хотя можно ожидать интересного футбола на встречных курсах. Учитывая результат матча первого круга, можно ожидать зрелищной зарубы и на этот раз. Мы ставим на тотал больше 2,5 голов.

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