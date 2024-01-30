Герта - Кайзерслаутерн прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.49 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В среду вечером один из четвертьфинальных поединков Кубка Германии будет сыгран в Берлине, где на "Олимпиаштадионе" местная Герта примет Кайзерслаутерн. Спортивные аналитики Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Герта

Берлинская Герта провалила прошлый сезон, финишировав на позорном последнем месте в первой Бундеслиге. Не заладилась игра у "бело-голубых" и в турнире рангом ниже. В стартовых пяти турах столичная команда потерпела четыре поражения и отойти от последствий команда Поля Дардаи до сих пор не в состоянии. На текущий момент Герта занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице, уступая двойке лидеров 9 очков. В последнем поединке чемпионата "Старая дама" уступила на выезде Веену со счётом 1:3. По пути в четвертьфинал Кубка Германии столичный клуб обыграл Карл Цейсс (5:0), Майнц (3:0) и Гамбург в серии пенальти.

Кайзерслаутерн

В свою очередь Кайзерслаутерн и вовсе рискует по итогам сезона покинуть вторую Бундеслигу. На текущий момент «красные дьяволы» занимают 14 место в турнирной таблице, опережая сразу три команды в лице Шальке, Брауншвейга и Ганзы всего на один балл. При этом покинуть зону вылета удалось лишь по итогам прошлого тура, когда в родных стенах Кайзерслаутерн со счётом 4:1 обыграл Шальке. Эта победа прервала череду поражений команды Димитриоса Граммозиса, которая насчитывала семь поединков. В кубке "красные дьяволы" по очереди обыграли РВ Кобленц (5:0), Кёльн (3:2) и Нюрнберг (2:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В рамках первого круга текущего розыгрыша 2.Бундеслиги Герта оформила выездную победу со счётом 2:1

Этот матч прервал 10-летнюю паузу, после того как в сентябре 2013 года Кайзерслаутерн одолел Герту в Кубке Германии (3:1)

Лишь в одном домашнем матче Герты из восьми последних не сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Прогноз на матч Герта – Кайзерслаутерн

Исходя из турнирного положения последнее о чём стоит думать Кайзерслаутерну, так это о Кубке Германии. Команда рискует свалиться в 3.Лигу, выбраться откуда будет очень непросто. В тот же момент Герта чувствует себя более уверенно в середине таблицы и не проигрывает в родных стенах вот уже в 7-ми поединках кряду во всех турнирах. Наша ставка здесь «Победа Герты с форой 0» с коэффициентом 1.49.

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