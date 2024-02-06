Газиантеп – Фенербахче прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Газизехир Газиантеп Ф.К. Коэф.: 1.57 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей эксклюзивный прогноз на матч Газиантеп – Фенербахче, соперники встрется в рамках 1/8 финала Кубка Турции.

Газиантеп

В этом сезоне Газиантеп выглядит тяжело, команда идет только 18-й в чемпионате, а это зона вылета, отставание от проходного 16-го места составляет всего два очка. Свой последний матч команда сыграла вничью дома с одним из прямых конкурентов Кайсериспором – 1:1. Так серия без побед в турецкой Суперлиге увеличилась до семи матчей, за этот период удалось набрать 5 очков. Когда основная задача сохранить прописку в элите, о других турнирах уже думается мало.

Фенербахче

«Канарейки» в этом сезоне ведут борьбу за чемпионство, конкурент только один – Галатасарай, с которым клуб и делит лидерство, а вот уже отрыв от третьего места составляет 24 очка. В последнем туре Фенербахче одолел в гостях Антальяспор со счетом 2:0. С такими раскладами, есть смысл вести борьбу за «золотой дубль» на внутренней арене, хотя можно остаться и без трофеев. Команда в отличной форме, поэтому должна проходить в следующий круг.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Клубы уже успели дважды сыграть в этом сезоне в чемпионате, обе встречи с минимальной разницей выиграл Фенербахче – 2:1 дома и 1:0 в гостях.

Фенербахче выиграл последние шесть выездных матчей

Газиантеп одержал всего одну победу в семи домашних встречах.

Газиантеп – Фенербахче Прогноз

В этой паре гости котируются фаворитами, причем коэффициент на их успех только падает. Фенербахче выглядит хорошо и должен проходить дальше, но в очных встречах Газиантеп оказывал неплохое сопротивление. Мы здесь верим в фаворита, поэтому берем победу гостей с форой -1 гол.

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