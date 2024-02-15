Ганновер – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Пятницу можно назвать своеобразной подготовкой к выходным, матчей не так много, хотя варианты для ставок есть. Во второй Бундеслиге можно обратить внимание на противостояние Ганновер – Гройтер Фюрт.

Ганновер

Для Ганновера текущий сезон складывается неплохо, команда идет пятой в чемпионате, отставая на три очка от топ-3. В последнем туре клуб одолел в гостях прямого конкурента Гамбург – 4:3, решающий мяч удалось забить на 90+8 минуте. Команда сейчас в отличной форме, так как находится на серии из трех побед. Обратим внимание на сильную игру в атаке, почти два мяча за игру в среднем. На данном этапе есть шансы на повышение в классе, что должно стать главной мотивацией.

Гройтер Фюрт

«Трилистники» тоже неплохо проводят чемпионат, до недавних пор команда входила в топ-3, но два поражения откинули команду на четвертое место, отставание от тройки составляет всего два балла. В последнем туре Гройтер Фюрт потерпел домашнее поражение от Герты со счетом 1:2. Сейчас важно снова ощутить вкус побед, это позволит футболистам ощутить уверенность, а также продолжить борьбу за повышение в классе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Противостояние первого круга получилось зрелищным, Ганновер одержал выездную победу со счетом 3:1.

Очные встречи команд часто проходят на встречных курсах, в последних десяти встречах клубы неизменно обменивались голами.

Ганновер хорошо играет на своем поле, всего одно поражение в десяти встречах, при этом есть 6 побед и три ничьи.

Ганновер – Гройтер Фюрт Прогноз

Нас ожидает противостояние прямых конкурентов, Ганновер котируется небольшим фаворитом, это связано с хорошей формой и фактором своей арены. Ожидаем увлекательной битвы на встречных курсах, с немалым количеством опасных моментов. Проходимой здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами.

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