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Ганновер – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Ганновер - Гройтер Фюрт прогноз
Ганновер Ганновер
Вторая Бундеслига Германия 16 фев 2024, 12:30 Ганновер - Гройтер Фюрт
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Германия, Hanover, ХДИ-Арена
Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
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100%
1хБет 5.00
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Пятницу можно назвать своеобразной подготовкой к выходным, матчей не так много, хотя варианты для ставок есть. Во второй Бундеслиге можно обратить внимание на противостояние Ганновер – Гройтер Фюрт.

Ганновер

Для Ганновера текущий сезон складывается неплохо, команда идет пятой в чемпионате, отставая на три очка от топ-3. В последнем туре клуб одолел в гостях прямого конкурента Гамбург – 4:3, решающий мяч удалось забить на 90+8 минуте. Команда сейчас в отличной форме, так как находится на серии из трех побед. Обратим внимание на сильную игру в атаке, почти два мяча за игру в среднем. На данном этапе есть шансы на повышение в классе, что должно стать главной мотивацией.

Гройтер Фюрт

«Трилистники» тоже неплохо проводят чемпионат, до недавних пор команда входила в топ-3, но два поражения откинули команду на четвертое место, отставание от тройки составляет всего два балла. В последнем туре Гройтер Фюрт потерпел домашнее поражение от Герты со счетом 1:2. Сейчас важно снова ощутить вкус побед, это позволит футболистам ощутить уверенность, а также продолжить борьбу за повышение в классе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Противостояние первого круга получилось зрелищным, Ганновер одержал выездную победу со счетом 3:1.
  • Очные встречи команд часто проходят на встречных курсах, в последних десяти встречах клубы неизменно обменивались голами.
  • Ганновер хорошо играет на своем поле, всего одно поражение в десяти встречах, при этом есть 6 побед и три ничьи.

Ганновер – Гройтер Фюрт Прогноз

Нас ожидает противостояние прямых конкурентов, Ганновер котируется небольшим фаворитом, это связано с хорошей формой и фактором своей арены. Ожидаем увлекательной битвы на встречных курсах, с немалым количеством опасных моментов. Проходимой здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
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100%
1хБет 5.00
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