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Гамбург – Ганновер прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Гамбург - Ганновер прогноз
Гамбург Гамбург
Вторая Бундеслига Германия Сегодня, 12:30 Гамбург - Ганновер
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- : -
Германия, Hamburg, Volksparkstadion
Ганновер Ганновер
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.53
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9 февраля свою встречу во втором немецком дивизионе проведут Гамбург – Ганновер, прогноз на матч этих соперников составлен специалистами нашего ресурса.

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Гамбург

«Динозавры» в этом сезоне имеют хорошие шансы на возвращение в Бундеслигу, команда идет второй в чемпионате, отставание от лидера составляет 5 очков. В последнем туре Гамбург заслуженно обыграл в гостях Герту со счетом 2:1, эта победа стала третьей в четырех матчах. Конкуренты совсем близко, любая осечка может стоить даже места в тройке. Обратим внимание на высокую результативность команды, два гола за матч в среднем, больше забивала только Фортуна Дюссельдорф.

Ганновер

По итогам 20 туров, Ганновер занимает шестую строчку во втором по силе немецком дивизионе, отставание от топ-3 составляет пять очков, так что еще можно помечтать о повышении в классе, впереди еще почти целый второй круг. В последнем туре клуб одолел дома Ганзу Росток со счетом 2:1, хоть хозяева и не имели большого преимущества. Сейчас Ганновер в неплохой форме, ведь удалось набрать 7 очков в трех туров.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Гамбург одержал выездную победу со счетом 1:0, единственный мяч хозяева забили, играя в меньшинстве.
  • Гамбург выиграл первые семь домашних встреч в этом сезоне, после чего было два поражения.
  • Ганновер одержал всего две победы в 10 домашних встречах, при этом было 4 ничьи и 4 поражения.

Гамбург – Ганновер Прогноз

Встречаются два известных клуба, мечтающих вернуться в элиту немецкого футбола. Хозяева в этой паре котируются фаворитами, что выглядит логично, ведь Гамбург хорошо играет дома, хотя Ганновер в хорошей форме и способен оказать достойное сопротивление. Привлекательно здесь выглядит ставка на тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.53
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