Галатасарай – Газиантеп прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Прогноз на матч П1(-1,5) Коэф.: 1.54 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках 23 тура турецкого чемпионата свою встречу проведут Галатасарай – Газиантеп, прогноз на матч этих клубов составлен аналитиками нашего ресурса.

Галатасарай

Для Галатасарая этот сезон складывается хорошо, команда неплохо себя проявила в Лиге Чемпионов, имея шансы до последнего тура выйти в плей-офф, но в итоге проиграли борьбу за вторую строчку Копенгагену. В чемпионате команда ведет борьбу за чемпионство, так как занимает второе место, отставая от Фенербахче по дополнительным показателям, другие конкуренты так далеко, что отрыв от третьей строчки составляет 20 очков. Ниже второй позиции не упасть, но «львам» нужен титул. В последнем туре удалось обыграть в дерби аутсайдера Истанбулспор – 3:1, во втором матче подряд дубль оформил Актюркоглу.

Газиантеп

Для Газиантепа этот сезон складывается тяжело, команда занимает только 16-ю строчку в турнирной таблице, опережая Пендикспор из зоны вылета только по дополнительным показателям. В последнем туре не смогли обыграть на своем поле одного из прямых конкурентов Коньяспор – 1:1, таким образом, серия без побед в чемпионате достигла пяти встреч, 4 ничьи и одно поражение. Учитывая турнирные расклады, важно будет сохранить прописку в элитном дивизионе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Газиантеп на своем поле потерпел поражение в первом случае со счетом 0:3, у «львов» дублем отметился Икарди.

Галатасарай блестяще играет на своем поле, выиграв все 11 матчей.

Галатасарай – Газиантеп Прогноз

В этой паре Галатасарай большой фаворит, все по делу, претендент на титул в отличной форме и играет на своем поле. Газиантеп имеет турнирную мотивацию и постарается зацепиться за очки, но в такое верится с трудом. Поставим здесь на успех хозяев с форой -1,5 гола.

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