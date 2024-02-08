Галатасарай – Башакшехир прогноз и ставки на матч 10 февраля

Прогноз на матч П2(+2,0) Коэф.: 1.55 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Один из поединков 25-го тура турецкой Суперлиги будет сыгран в Стамбуле, где на арене "Рамс Парк" в дерби сойдутся Галатасарай и Башакшехир. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Галатасарай

Команда Окана Бурука очень мощно выглядит в родном чемпионате. К игре против Башакшехира «львы» подходят, занимая вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги. Галатасарай ведёт борьбу с Фенербахче за золотые медали и команды пока идут нога в ногу, однако «канарейки» идут первыми за счёт лучших показателей забитых и пропущенных мячей. В рамках предыдущего тура Галатасарай проводил выездной матч против Самсунспора, в котором оформил победу со счётом 2:0. Судьбу встречи решили два быстрых мяча в начале матча в исполнении Нельссона и Йлмаза. Посреди недели в Кубке Турции подопечные Окана Бурука дома обыграли Бандирмаспор (4:2). По факту у Галатасарая уже семь побед кряду во всех турнирах, а последний раз в Суперлиге «львы» проигрывали в середине ноября Хатайспору.

Башакшехир

В лучшие годы Башакшехир вёл борьбу за чемпионство, однако сейчас речь об этом не идёт. Команда Эмре Белёзоглу занимает после 24-х туров лишь восьмую строчку в турнирной таблице. Отставание от еврокубковой зоны составляет четыре очка. На минувших выходных Башакшехир дома со счётом 2:0 обыграл Истанбулспор, а после этого лишь в серии 11-метровых ударов прошёл Хатайспор в Кубке Турции. Эта победа стала третьей в крайних пяти турах Суперлиги. Что касается выездной статистики, то в гостях подопечные Эмре Белёзоглу не проигрывают уже в четырёх матчах, дважды выиграв на этом отрезке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Галатасарай обыграл Башакшехир в первом круге со счётом 2:1

В последних пяти поединках этих команд на поле «львов» по две победы у каждой из команд

Лишь в двух матчах из 5-ти на "Рамс Парк" сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Галатасарай – Башакшехир прогноз

Букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 1.30. Стоит согласиться с тем, что победа выглядит наиболее вероятным исходом, однако в последнее время Галатасарай если и выигрывает, то практически не громя соперников. Наша ставка «Победа Башакшехир с форой (+2.0)» с коэффициентом 1.55.

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